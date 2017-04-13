Lyon BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä± muhtemel 11'leri

UEFA Avrupa Ligi Ã§eyrek finalinde bu akÅŸam karÅŸÄ±laÅŸacak olan Lyon ve BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n muhtemel 11'leri aÃ§Ä±klandÄ±
UEFA Avrupa Ligi çeyrek finali ilk maçÄ±nda Avrupa arenasÄ±ndaki tek temsilcimiz BeÅŸiktaÅŸ deplasmanda Fransa'nÄ±n güçlü ekibi Lyon'a konuk olacak. Saat 22:05'te baÅŸlayacak mücadeleyi Ä°spanya Futbol Federasyonu'ndan Mateu Lahoz yönetecek.
Ä°LK 11'LER BELLÄ° OLDU
Lyon : Lopes, Mammana, Diakhaby, Morel, Rafael, Tousart, Tolisso, Fekir, Valbeuena, Lacazette, Ghezzal
BeÅŸiktaÅŸ : Fabri, Gökhan Gönül, Mitrovic, Marcelo, Adriano, Tosic, Atiba, OÄŸuzhan, Talisca, Babel, Cenk