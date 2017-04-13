Ana Sayfa | SPOR 13/04/2017 20:53

Lyon BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä± muhtemel 11'leri

beÅŸiktaÅŸ lyon maÃ§Ä±

UEFA Avrupa Ligi Ã§eyrek finalinde bu akÅŸam karÅŸÄ±laÅŸacak olan Lyon ve BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n muhtemel 11'leri aÃ§Ä±klandÄ±

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finali ilk maçÄ±nda Avrupa arenasÄ±ndaki tek temsilcimiz BeÅŸiktaÅŸ deplasmanda Fransa'nÄ±n güçlü ekibi Lyon'a konuk olacak. Saat 22:05'te baÅŸlayacak mücadeleyi Ä°spanya Futbol Federasyonu'ndan Mateu Lahoz yönetecek.

Ä°LK 11'LER BELLÄ° OLDU

Lyon : Lopes, Mammana, Diakhaby, Morel, Rafael, Tousart, Tolisso, Fekir, Valbeuena, Lacazette, Ghezzal

BeÅŸiktaÅŸ : Fabri, Gökhan Gönül, Mitrovic, Marcelo, Adriano, Tosic, Atiba, OÄŸuzhan, Talisca, Babel, Cenk

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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lyon beÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±

Lyon BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±nda ilk gol

Avrupa Ligi'nde Lyon BeÅŸiktaÅŸ karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda ilk gol geldi. Babel'in dakika 15'te attÄ±ÄŸÄ± golle Ã¶ne geÃ§en BeÅŸiktaÅŸ, maÃ§Ä± lider tamamlamak istiyor

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Lyon BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±ndaki kÄ±zgÄ±n taraftarÄ± futbolcular bÃ¶yle sakinleÅŸtirdi

Avrupa Ligi'nin ilk maÃ§Ä±na Ã§Ä±kan iki takÄ±m taraftarlarÄ±n birbirine girmesiyle zor dakikalar yaÅŸadÄ±. Ancak polisin mÃ¼dahalesiyle Ã§Ã¶zÃ¼len olay, futbolcularÄ±n birbirine sarÄ±lmasÄ±yla baÅŸladÄ±

lyon beÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±

UEFA kararÄ±nÄ± verdi Lyon BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä± oynanacak

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk maÃ§Ä±na Ã§Ä±kan Lyon ile BeÅŸiktaÅŸ taraftarlarÄ± arasÄ±nda yaÅŸanan gerginliÄŸin ardÄ±ndan UEFA, maÃ§Ä± erteleme fikrinden vazgeÃ§ip oynatma kararÄ± aldÄ±