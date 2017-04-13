Ermenilerden Lyon'a bizim iÃ§in oynayÄ±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Lyon-BeÅŸiktaÅŸ karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± Ã¶ncesi Ermeniler FransÄ±z ekibe sÃ¼rpriz yaparak desteklediklerini aÃ§Ä±kladÄ±

Lyon - BeÅŸiktaÅŸ maçÄ± öncesinde FransÄ±z ekibine sürpriz bir çaÄŸrÄ± geldi. FransÄ±z RMC kanalÄ±nÄ±n röportaj yaptÄ±ÄŸÄ± Ermeni asÄ±llÄ± FransÄ±z taraftar Christian Manoukian, "Türkler kalbimizde çok yerleri olmadÄ±klarÄ±nÄ± bilirler. Tüm Ermeniler Lyon'un arkasÄ±nda. Oyuncular Ermeni kökenli Lyon taraftarlarÄ± için oynasÄ±nlar, bu onlarÄ± motive etsin" ifadelerini kullandÄ±.

"ERMENÄ°STAN Ä°ÇÄ°N OYNAYACAKLARININ FARKINA VARSINLAR"

Bir baÅŸka Ermeni taraftar Yohan Manoukian ise, "Türkler milliyetçidir, bütün maç boyunca tezahüratlar yapacaklar. Bu biletler bizim kasabamÄ±zda deÄŸil de, Türklere nasÄ±l satÄ±ldÄ± anlamÄ±yorum. Yöneticiler, stadÄ± Ermenilerle doldurup Lyon'u desteklemelerini saÄŸlayabilirlerdi. Lyon'da oyuncular, Decines'teki Ermeniler için oynayacaklarÄ±nÄ±n farkÄ±na varsÄ±n. Lacazette, beni dinliyorsan, 3 katÄ± daha iyi performans göstermelisin" diye konuÅŸtu. "Küçük Ermenistan' olarak bilinen ve yaklaÅŸÄ±k 100 bin Ermeni asÄ±llÄ± vatandaÅŸÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Decines'te, sözde Ermeni soykÄ±rÄ±mÄ±nÄ± destekleyen paneller yapÄ±lÄ±yor, dernekler bulunuyor. KasabanÄ±n birçok noktasÄ±nda heykeller ve '1915 hatÄ±ralarÄ±' da yer alÄ±yor. Ermeni derneklerinde ise, Türkiye'nin doÄŸusundaki birçok ÅŸehrin Ermenistan'a ait olduÄŸunu gösteren haritalar insanlara anlatÄ±lÄ±yor.