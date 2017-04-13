Ana Sayfa | SPOR 13/04/2017 21:42

Galatasaray'Ä±n eski hocasÄ± Riekerink'in ev kirasÄ±nÄ± Sneijder Ã¶dedi

galatasaray riekerink

Galatasaray'a 1 TÃ¼rkiye KupasÄ± ve 1 TÃ¼rkiye SÃ¼per KupasÄ± ÅŸampiyonluÄŸu yaÅŸatan eski hocasÄ± sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± yÃ¶netiminde 900 bin Euro'luk parasÄ± kaldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kirasÄ±nÄ± Ã¶deyemedi. Ä°mdadÄ±na Sneijder yetiÅŸti

Galatasaray'dan henüz ödeme alamayan Jan Olde Riekerink hala Türkiye'den ayrÄ±lmadÄ±. Ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸayan HollandalÄ± teknik adamÄ±n ev kirasÄ±nÄ± ise vatandaÅŸÄ± Wesley Sneijder ödedi. Galatasaray'dan 900 bin Euro'luk alacaÄŸÄ± bulunan Riekerink'in kulübe kÄ±sa bir süre içinde dava açacaÄŸÄ± haberin detaylarÄ±nda yer alan en önemli bilgi oldu.

 

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