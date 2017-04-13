UEFA Lyon BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±nÄ± erteleyecek mi

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk maÃ§Ä±na Ã§Ä±kacak olan BeÅŸiktaÅŸ Lyon taraftarlarÄ± arasÄ±nda Ã§Ä±kan kavganÄ±n ardÄ±ndan UEFA, maÃ§Ä± ertelemeyi gÃ¼ndemine aldÄ±

UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon-BeÅŸiktaÅŸ maçÄ±, taraftarlarÄ±n neden olduÄŸu olaylar nedeniyle planlanan saatinde baÅŸlamadÄ±.Lyon'lu taraftarlarÄ±n sahaya girmesi nedeniyle baÅŸlayamayan mücadelenin ertelenmesiyle alakalÄ± olarak görüÅŸme gerçekleÅŸtiren UEFA yetkilileri, kararÄ±nÄ± kÄ±sa sürede açÄ±klayacak.Ä°ki takÄ±m taraftarÄ± da, soyunma odalarÄ±nda kararÄ±n açÄ±klanmasÄ± bekleniyor.