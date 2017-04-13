Ä°ngiliz basÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ± Arda Turan takÄ±mdan gÃ¶nderilecek mi

Ä°ngiliz basÄ±nÄ± Barcelona'nÄ±n Arda Turan'Ä± gÃ¶ndereceÄŸini belirterek, Ã‡in takÄ±mÄ± aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±
Ä°ngiliz Daily Mail gazetesi, Ä°spanyol ekip ile ilgili çarpÄ±cÄ± bir analiz yaptÄ±. Barcelona'nÄ±n gelecek sezonki kadrosuna iliÅŸkin bir rapor hazÄ±rlayan Daily Mail, Arda Turan'la ilgili de çok çarpÄ±cÄ± bir yorumda bulundu. Ä°ÅŸte Barcelona'da kalacak ve gidecekler...
Andre ter Stegen - Kalacak
Jasper Cillessen - Kalacak
Jordi Masip - Tehlikede
Jeremy Mathieu - Çok fazla forma ÅŸansÄ± bulamayan 33 yaÅŸÄ±ndaki savunmacÄ± gönderilecek
Samuel Umtiti - Kalacak
Jordi Alba - Kalacak
Javier Mascherano - Tehlike
Gerard Pique - Kalacak
Lucas Digne - Kalacak
Sergio Busquets - Kalacak
Aleix Vidal - Tehlikede
Andres Iniesta - Kalacak
Sergi Roberto - Kalacak
Denis Suarez - Kalacak
Arda Turan - Yeni futbolcular transfer edebilmek için nakit paraya ihtiyacÄ± olan Barcelona, Arda Turan'Ä± göndermek istiyor. Milli futbolcu için Çin kulüplerinden teklif bekleniyor.
Rafinha Alcantara - Tehlikede
Andre Gomes - Tehlikede
Ivan Rakitic - Tehlikede
Paco Alcacer - Tehlikede