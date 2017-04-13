Ä°ngiliz basÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ± Arda Turan takÄ±mdan gÃ¶nderilecek mi

Ä°ngiliz basÄ±nÄ± Barcelona'nÄ±n Arda Turan'Ä± gÃ¶ndereceÄŸini belirterek, Ã‡in takÄ±mÄ± aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±

Ä°ngiliz Daily Mail gazetesi, Ä°spanyol ekip ile ilgili çarpÄ±cÄ± bir analiz yaptÄ±. Barcelona'nÄ±n gelecek sezonki kadrosuna iliÅŸkin bir rapor hazÄ±rlayan Daily Mail, Arda Turan'la ilgili de çok çarpÄ±cÄ± bir yorumda bulundu. Ä°ÅŸte Barcelona'da kalacak ve gidecekler...

Andre ter Stegen - Kalacak

Jasper Cillessen - Kalacak

Jordi Masip - Tehlikede

Jeremy Mathieu - Çok fazla forma ÅŸansÄ± bulamayan 33 yaÅŸÄ±ndaki savunmacÄ± gönderilecek

Samuel Umtiti - Kalacak

Jordi Alba - Kalacak

Javier Mascherano - Tehlike

Gerard Pique - Kalacak

Lucas Digne - Kalacak

Sergio Busquets - Kalacak

Aleix Vidal - Tehlikede

Andres Iniesta - Kalacak

Sergi Roberto - Kalacak

Denis Suarez - Kalacak

Arda Turan - Yeni futbolcular transfer edebilmek için nakit paraya ihtiyacÄ± olan Barcelona, Arda Turan'Ä± göndermek istiyor. Milli futbolcu için Çin kulüplerinden teklif bekleniyor.

Rafinha Alcantara - Tehlikede

Andre Gomes - Tehlikede

Ivan Rakitic - Tehlikede

Paco Alcacer - Tehlikede