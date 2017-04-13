Ana Sayfa | SPOR 13/04/2017 22:53

Lyon BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±ndaki kÄ±zgÄ±n taraftarÄ± futbolcular bÃ¶yle sakinleÅŸtirdi

lyon beÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±

Avrupa Ligi'nin ilk maÃ§Ä±na Ã§Ä±kan iki takÄ±m taraftarlarÄ±n birbirine girmesiyle zor dakikalar yaÅŸadÄ±. Ancak polisin mÃ¼dahalesiyle Ã§Ã¶zÃ¼len olay, futbolcularÄ±n birbirine sarÄ±lmasÄ±yla baÅŸladÄ±

Taraftar olaylarÄ± nedeniyle geç baÅŸlayan Avrupa Ligi'ndeki Lyon-BeÅŸiktaÅŸ maçÄ±nda oyuncular ve teknik direktörler sahaya beraber çÄ±ktÄ±. Futbolcular beraberce orta yuvarlaÄŸa gidip çember oluÅŸturdu. Teknik direktörler de tribünleri selamladÄ±. Daha sonra tüm oyuncular birbirlerine sarÄ±larak baÅŸarÄ±lar diledi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
lyon beÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±

Lyon BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±nda ilk gol

Avrupa Ligi'nde Lyon BeÅŸiktaÅŸ karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda ilk gol geldi. Babel'in dakika 15'te attÄ±ÄŸÄ± golle Ã¶ne geÃ§en BeÅŸiktaÅŸ, maÃ§Ä± lider tamamlamak istiyor

lyon beÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±

UEFA kararÄ±nÄ± verdi Lyon BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä± oynanacak

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk maÃ§Ä±na Ã§Ä±kan Lyon ile BeÅŸiktaÅŸ taraftarlarÄ± arasÄ±nda yaÅŸanan gerginliÄŸin ardÄ±ndan UEFA, maÃ§Ä± erteleme fikrinden vazgeÃ§ip oynatma kararÄ± aldÄ±

uefa

UEFA Lyon BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±nÄ± erteleyecek mi

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk maÃ§Ä±na Ã§Ä±kacak olan BeÅŸiktaÅŸ Lyon taraftarlarÄ± arasÄ±nda Ã§Ä±kan kavganÄ±n ardÄ±ndan UEFA, maÃ§Ä± ertelemeyi gÃ¼ndemine aldÄ±