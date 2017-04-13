Lyon BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±ndaki kÄ±zgÄ±n taraftarÄ± futbolcular bÃ¶yle sakinleÅŸtirdi

Avrupa Ligi'nin ilk maÃ§Ä±na Ã§Ä±kan iki takÄ±m taraftarlarÄ±n birbirine girmesiyle zor dakikalar yaÅŸadÄ±. Ancak polisin mÃ¼dahalesiyle Ã§Ã¶zÃ¼len olay, futbolcularÄ±n birbirine sarÄ±lmasÄ±yla baÅŸladÄ±

Taraftar olaylarÄ± nedeniyle geç baÅŸlayan Avrupa Ligi'ndeki Lyon-BeÅŸiktaÅŸ maçÄ±nda oyuncular ve teknik direktörler sahaya beraber çÄ±ktÄ±. Futbolcular beraberce orta yuvarlaÄŸa gidip çember oluÅŸturdu. Teknik direktörler de tribünleri selamladÄ±. Daha sonra tüm oyuncular birbirlerine sarÄ±larak baÅŸarÄ±lar diledi.