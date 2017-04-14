Åženol GÃ¼neÅŸ Lyon maÄŸlubiyetinin ardÄ±ndan konuÅŸtu

BeÅŸiktaÅŸ Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Åženol GÃ¼neÅŸ, UEFA Avrupa Ligi Ã§eyrek finalinde Olympique Lyon maÄŸlubiyetinin ardÄ±ndan aÃ§Ä±klama yaptÄ±

GüneÅŸ, karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan düzenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, olaylara kimin sebebiyet verdiÄŸinin önemli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Oyunun 45 dakika geç baÅŸlamasÄ±ndan dolayÄ± üzgünüz. Kim tarafÄ±ndan nasÄ±l olduÄŸu önemli deÄŸil, önemli olan futbolda bu tip görüntüler vermemek. YanÄ±mÄ±zda olumsuzluk yapan taraftar varsa izin vermemek lazÄ±m. Her taraf bozulabilir, herkes zan altÄ±nda kalabilir. Åžiddetin sahada olmasÄ±nÄ± istemediÄŸimiz halde maalesef oluyor." diye konuÅŸtu.

Olympique Lyon ile yaptÄ±klarÄ± maçÄ± deÄŸerlendiren GüneÅŸ, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ä°lk bölümde oyunu kontrol etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±k. Oyunu iyi taÅŸÄ±dÄ±k. Rakibin duran toplarÄ±na karÅŸÄ± tedbirlerimiz iyiydi. Bize çarpan topla rakip gol attÄ±. Ä°kinci gol bizim hatamÄ±zdan oldu. 1-1 olsa da, 1-0 kazansak da ikinci maç yine zor olacak. Turu geçecek gücümüz var. Son bölümde bazÄ± arkadaÅŸlarÄ±n yerine aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z oyuncular daha dirençli oynamasÄ± gerekirken olmadÄ±. 1-0'dan 2-1 maÄŸlup olmak bizim için üzücü ama umutsuzluk olarak bakmÄ±yorum. Ä°lk maç için bir kayÄ±p olarak bakÄ±yorum."

"Nerede olursa olsun ÅŸiddete karÅŸÄ±yÄ±z"

GüneÅŸ, karÅŸÄ±laÅŸmada yaÅŸanan olaylar sonrasÄ± Olympique Lyon Kulübü BaÅŸkanÄ± Jean-Michel Aulas'Ä±n rövanÅŸ maçÄ±nÄ±n seyircisiz oynanmasÄ± yönünde açÄ±klamalar yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸeklindeki iddialarÄ±n sorulmasÄ± üzerine, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Birini suçlayarak hiçbir sonuca ulaÅŸamÄ±yoruz. Maçtan önce ne oldu bilmiyoruz. Böyle yanlÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ± yapan kimse eleÅŸtirmek lazÄ±m. Burada oldu, Ä°stanbul'da olmadÄ±. Olmadan olayÄ± oraya havale ettiÄŸinizde yanlÄ±ÅŸÄ±n önünü açarsÄ±nÄ±z. En büyük yanlÄ±ÅŸlÄ±k tribünlerin kullanma ÅŸekliydi. Üst tribün deplasman takÄ±mÄ±na verildi, tam tersi de yanlÄ±ÅŸ olurdu. Tedbir zorlaÅŸÄ±r. Bir bölüm verilseydi, üstlü altlÄ± tedbirler alÄ±nÄ±rdÄ±. Çok büyük olaylar olduÄŸunu düÅŸünmüyorum. AtÄ±lanlardan rahatsÄ±z olanlar sahanÄ±n içine girdi. Üç beÅŸ kiÅŸi yapmÄ±ÅŸtÄ±r. ToplamÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyemeyiz. Biz kim yaparsa yapsÄ±n Fransa, Türkiye, baÅŸka ülke, saha içi, saha dÄ±ÅŸÄ±, nerede olursa olsun ÅŸiddete karÅŸÄ±yÄ±z."

"Sahaya beraber çÄ±kma teklifi benim fikrimdi"

YaÅŸanan olaylar sonrasÄ± hakemlerle neler konuÅŸtuklarÄ± yönünde bir soruyu yanÄ±tlayan GüneÅŸ, "Hakeme de onlarÄ±n antrenörüne de söyledim. 'Beraber gidelim sahaya çÄ±kalÄ±m' teklifi benimdir." ifadelerini kullandÄ±.

Olympique Lyon karÅŸÄ±sÄ±nda kullandÄ±klarÄ± korner atÄ±ÅŸlarÄ±nda oyuncularÄ±nÄ±n üzerine yabancÄ± madde atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Åženol GüneÅŸ, "Biz buna raÄŸmen oyunumuzu oynamaya çalÄ±ÅŸtÄ±k. Ä°stanbul'da öyle bir insan yok." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"Kalecinin, savunmanÄ±n riskli hareketler yapmasÄ±nÄ± doÄŸru bulmam"

Kaleci Fabricio'nun hatasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yenilen gole de deÄŸinen GüneÅŸ, "Kalecinin, savunmanÄ±n riskli hareketler yapmasÄ±nÄ± doÄŸru bulmam. Geriden risk almak, çalÄ±m atmak, riskli paslar vermek takÄ±ma katkÄ± saÄŸlamaz, aksine gole neden olur." ÅŸeklinde konuÅŸtu.