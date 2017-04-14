Dick Advoocat emekli olmadan son isteÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

FenerbahÃ§e'nin hocasÄ± Dick Advoocat, sezon sonunda emekli olmadan Ã¶nce BeÅŸiktaÅŸ ve Galatasaray derbilerinde 3 puan almak istediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

Fenerbahçe bu sezon ligde ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±ndan erken koptu, iddialÄ± olduÄŸu Avrupa Ligi'ne ise Krasnodar karÅŸÄ±sÄ±nda son 32 turunda veda etti. SarÄ±-Lacivertliler, kötü geçen sezonu Türkiye KupasÄ±'nÄ± kazanÄ±p, Galatasaray ve BeÅŸiktaÅŸ derbilerinde 3 puanÄ± alarak kapatarak kendilerini affettirmek istiyor. Bu sezonun Dick Advocaat için de ayrÄ± bir önemi var. HollandalÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±, 1987 yÄ±lÄ±nda baÅŸladÄ±ÄŸÄ± teknik direktörlük kariyerine sezon sonunda noktayÄ± koyacak. (Fanatik)