Ana Sayfa | SPOR 14/04/2017 10:58

Lyon BaÅŸkanÄ± Aulas'Ä±n sÃ¶zlerine Åženol GÃ¼neÅŸ'ten jet cevap

Lyon-BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±

Gergin geÃ§en Lyon-BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±nÄ±n ardÄ±ndan Lyon BaÅŸkanÄ± Aulas, rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä±nda seyircisiz oynanmasÄ±nÄ± istediÄŸini dile getirince Åženol GÃ¼neÅŸ de bu aÃ§Ä±klamanÄ±n Ã¼zerine sert konuÅŸtu

Lyon BaÅŸkanÄ± Jean-Michel Aulas, maç öncesi yaÅŸanan olaylardan Türk taraftarlarÄ± sorumlu tuttu. Aulas, ' 'Ä°stanbul'daki rövanÅŸÄ±n seyircisiz oynanmasÄ± adaletli olur. Ä°stanbul'daki rövanÅŸ için endiÅŸe duyuyoruz. FutbolcularÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ± adÄ±na endiÅŸe duyuyoruz. UEFA gerekeni yapmalÄ±. UEFA bu duruma dahil olmalÄ±. RövanÅŸ için gerekenleri yapmalÄ±. Görünen o ki BeÅŸiktaÅŸ yönetimi, maça girme hakkÄ± olmayan kiÅŸilere bilet sattÄ±. Bugün tribünde çok fazla insan yaralandÄ±. Çok sayÄ±da BeÅŸiktaÅŸ taraftarÄ± biletleri olmamasÄ±na raÄŸmen içeri girdiler.'' dedi.

ÅžENOL GÜNEÅž'TEN CEVAP: BÄ°ZDE ÖYLE Ä°NSAN YOK

Åženol GüneÅŸ ise, "Hakeme de, onlarÄ±n antrenörüne de söyledim, 'Beraber çÄ±kalÄ±m sahaya' dedim. BaÅŸkan öyle diyorsa yanlÄ±ÅŸÄ± körüklüyor. Biri bir ÅŸey atmÄ±ÅŸsa, atanÄ± da yanlÄ±ÅŸ bulurum. Provokasyon yapÄ±p attÄ±ranÄ± da yanlÄ±ÅŸ bulurum. Lyon'un Roma maçÄ±nÄ± da izledim, kornerlerde yabancÄ± madde atÄ±ldÄ±. Bizim stadÄ±mÄ±zda bunlar olmadÄ±, Ä°stanbul'da öyle insan yok. Ev sahibi onlar, bileti alan onlar. Kornerde atÄ±lanlar var, oyuncu kendini yere atsa, iÅŸ bitti. Daha yapÄ±cÄ± olmak lazÄ±m." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

 

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