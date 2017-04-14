Ana Sayfa | SPOR 14/04/2017 12:35

KarÅŸÄ±laÅŸmayÄ± deÄŸerlendiren Åženol GÃ¼neÅŸ'e FransÄ±z yetkililerden engelleme

ÅŸenol gÃ¼neÅŸ

Lyon ile BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n dÃ¼n akÅŸamki gerilim dolu karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan basÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n teknik adamÄ± Åženol GÃ¼neÅŸ'e FransÄ±z yetkililerden mÃ¼dahale sÃ¶z konusuydu. GÃ¼neÅŸ bu duruma tepki gÃ¶sterdi

Lyon - BeÅŸiktaÅŸ karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan BeÅŸiktaÅŸ Teknik Direktörü Åženol GüneÅŸ'e süre konusunda müdahale yapÄ±ldÄ±. YaklaÅŸÄ±k 20 dakika süren basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda FransÄ±z yetkililer tarafÄ±ndan sürenin dolduÄŸu yönünde skandal bir müdahale yapÄ±lÄ±rken tecrübeli teknik adamÄ±n soru almasÄ± engellenmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±.

"NEYE MÜDAHALE ETTÄ°?"

Tecrübeli hoca "Son bir tane. Neye müdahale etti?" dedi. Tecrübeli teknik adam son sorusunu aldÄ±ktan sonra ise "RahatsÄ±z mÄ± oldu? 15 dakika mÄ±, toplantÄ± kaç dakika sürer?" ÅŸeklinde tepki gösterdi.

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