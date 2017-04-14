Ana Sayfa | SPOR 14/04/2017 13:03

UEFA'dan iki takÄ±ma ceza Ã¼stÃ¼ne ceza Lyon'un sahasÄ± kapatÄ±lacak mÄ±

uefa

UEFA, dÃ¼n akÅŸam taraftarlarÄ±n birbirine girmesiyle olaylÄ± baÅŸlayan Lyon BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä± iÃ§in iki takÄ±ma da para cezasÄ± kesti

Fransa'da yaÅŸanan olaylar, Lyon'a pahalÄ±ya mal olacak. KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 45 dakika geç baÅŸlamasÄ±, tribünden inen taraftara engel olunamamasÄ± ve diÄŸer yaÅŸananlarÄ±n hepsinin Lyon'a aÄŸÄ±r para cezasÄ± olarak yansÄ±yacaÄŸÄ±, UEFA Disiplin Komitesi'nden saha kapama da çÄ±kabileceÄŸi dile getirildi. BeÅŸiktaÅŸ da torpiller ve yakÄ±lan meÅŸalelerden dolayÄ± cezaya alabilecek. Bu durum temsilci raporlarÄ±na yansÄ±rsa, Kartal da para cezasÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalacak.

BÄ°BER GAZLI MÜDAHALE

FransÄ±z polisi, Lyon StadÄ±'na yürüyen BeÅŸiktaÅŸ taraftarlarÄ±na biber gazÄ±yla müdahale etti. KarÅŸÄ±laÅŸma öncesinde FransÄ±z polisi ile siyah-beyazlÄ± taraftarlar arasÄ±nda gerginlik yaÅŸandÄ±. Stada yaklaÅŸan Türk taraftarlara, FransÄ±z polisi biber gazÄ± sÄ±karken, çok sayÄ±da taraftar bu gazdan etkilendi. YaÅŸanan ilk gerginliÄŸin ardÄ±ndan stada ulaÅŸan taraftarlar, polis kontrolünde toplanmaya baÅŸladÄ±. Tezahüratlarla takÄ±mlarÄ±na destek veren BeÅŸiktaÅŸlÄ±lara burada da biber gazlÄ± müdahale edildi. Müdahalenin ardÄ±ndan bir taraftarÄ±n baÅŸÄ±ndan yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. BazÄ± BeÅŸiktaÅŸlÄ± taraftarlarÄ±n da sert müdahalelerle göz altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± görüldü.

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