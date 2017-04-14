BeÅŸiktaÅŸ yÃ¶netiminden ceza aÃ§Ä±klamasÄ±

BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼ YÃ¶netim Kurulu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Metin Albayrak, dÃ¼n akÅŸam Lyon ile oynanan maÃ§ Ã¶ncesi yaÅŸananlara iliÅŸkin BeÅŸiktaÅŸ'a ceza verilmesini beklemediklerini aÃ§Ä±kladÄ±

BeÅŸiktaÅŸ Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, yaÅŸananlarÄ±n Olympique Lyon'un sorumluluÄŸunda olduÄŸunu vurgulayarak, "Ev sahibinin birinci önceliÄŸi maçÄ±n saÄŸlÄ±klÄ± ve güvenli bir ÅŸekilde oynanmasÄ±nÄ± saÄŸlamaktÄ±r. YaÅŸanan her ÅŸey Lyon'un sorumluluÄŸunda. BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n ceza alacak bir durumu yok. Ceza alacak varsa bu BeÅŸiktaÅŸ deÄŸil Olympique Lyon'dur. Biz bir ÅŸey yapmadÄ±k. Korkacak bir ÅŸeyimiz yok." diye konuÅŸtu.

"SorumluluÄŸumuz dÄ±ÅŸÄ±nda bilet satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±"

Maçta çok sayÄ±da siyah-beyazlÄ± taraftarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Albayrak, BeÅŸiktaÅŸ Kulübüne verilen biletler dÄ±ÅŸÄ±ndaki satÄ±ÅŸlarÄ±n Olympique Lyon Kulübünün kontrolünde olduÄŸunu belirtti.

Lyon StadÄ±'nda oynanan maçtan önce yapÄ±lan güvenlik toplantÄ±sÄ±nda konuyla ilgili UEFA yetkililerini bilgilendirdiklerini vurgulayan Metin Albayrak, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"BeÅŸiktaÅŸ'a ayrÄ±lan biletlerin dÄ±ÅŸÄ±ndaki satÄ±ÅŸlarÄ±n bizimle ilgisi yok. Bizimle alakasÄ± olmayan, sorumluluÄŸumuz dÄ±ÅŸÄ±nda bilet satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±. UEFA yetkililerini bu durumdan haberdar ettik. Avrupa'nÄ±n ortasÄ±nda az daha bir linç olacaktÄ±. Demir sopalarla çoluk çocuk demeden saldÄ±rdÄ±lar."

Siyah-beyazlÄ± kulübün yönetim kurulu sözcüsü, Olympique Lyon'un UEFA'da yapacaÄŸÄ± lobi çalÄ±ÅŸmalarÄ± ihtimaline karÅŸÄ±lÄ±k da önlem aldÄ±klarÄ±nÄ± dile getirerek, "Maçtan sonra planÄ±mÄ±zÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±k, önlemlerimiz var. BaÅŸkan Fikret Orman, bu konuyla ilgili çalÄ±ÅŸmalar yapmak için dün takÄ±mla döndü. Türkiye Futbol Federasyonu ve UEFA nezdinde üzerimize düÅŸeni yapÄ±yoruz. HakkÄ±mÄ±zÄ± yedirmedik, yedirmeyeceÄŸiz. BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n haklarÄ±nÄ± her zaman her yerde koruruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.