Åžampiyonlar Ligi finali Ã¶ncesi gÃ¼venlik toplantÄ±sÄ±

Åžampiyonlar Ligi finale Ã¶ncesinde UEFA yetkilileri gÃ¼venlik Ã¶nlemleri nedeniyle bir toplantÄ± dÃ¼zenledi

GeçtiÄŸimiz gün Åžampiyonlar Ligi’nde oynanan Borussia Dortmund – Monaco maçÄ± öncesinde yaÅŸanan bombalÄ± saldÄ±rÄ± olayÄ± sonrasÄ±nda UEFA’da olaÄŸanüstü hal ilan edildi.UEFA yetkililerinin dün yaptÄ±ÄŸÄ± özel güvenlik toplantÄ±sÄ±ndan ÅŸaÅŸÄ±rtan kararlar çÄ±ktÄ±. 3 Haziran 2017’de Galler’deki Millennium StadÄ±’nda oynanacak karÅŸÄ±laÅŸmada 15 bin polis görev alacak ve stadyum çevresine takÄ±m otobüsleri dÄ±ÅŸÄ±nda araç giriÅŸi olmayacak.

OlaÄŸanüstü yapÄ±lan toplantÄ±da görüÅŸülen çatÄ± konusu ile gündeme bomba gibi düÅŸtü.

ToplantÄ±da, Cardiff’teki Devler Ligi finali sÄ±rasÄ±nda oluÅŸabilecek ‘drone’ saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n önüne geçebilmek amacÄ±yla stadÄ±n çatÄ±sÄ± kapalÄ± tutulabilir. Bir baÅŸka anlamÄ±yla, Åžampiyonlar Ligi finali sÄ±rasÄ±nda Millennium StadÄ±’nÄ±n çatÄ±sÄ± tamamen kapalÄ± tutulabilir.

UEFA toplantÄ±sÄ±nda alÄ±nan bir baÅŸka karar ise bu haftasonu itibariyle dünyadaki tüm karÅŸÄ±laÅŸmalardaki güvenlik önemleri arttÄ±rÄ±lacak.