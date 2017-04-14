Lionel Messi FIFA'ya ifade verecek

2018 FIFA DÃ¼nya KupasÄ± GÃ¼ney Amerika Elemeleri'nde yardÄ±mcÄ± hakeme kÃ¼fÃ¼r ettiÄŸi gerekÃ§esiyle 4 maÃ§ ceza alan Lionel Messi'nin, FIFA tarafÄ±ndan ifade vermeye Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± duyuruldu

Arjantin Futbol Federasyonundan (AFA) yapÄ±lan açÄ±klamada, FIFA'nÄ±n Messi'yi ifade vermek üzere 4 MayÄ±s'ta Ä°sviçre'nin Zürih kentindeki merkezine davet ettiÄŸi bildirildi. Ä°spanya'nÄ±n Barcelona takÄ±mÄ±nda forma giyen 29 yaÅŸÄ±ndaki oyuncunun, AFA avukatlarÄ±nÄ±n eÅŸliÄŸinde savunmasÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ± belirtildi.

Dört maç men cezasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra FIFA tarafÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 10 bin dolar da para cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lan Messi, yaÅŸanan olayÄ±n ardÄ±ndan Ä°spanyol basÄ±nÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Sözlerimle yardÄ±mcÄ± hakemi rahatsÄ±z ettiysem özür dilerim. Kendi kendime söylendim, kesinlikle direkt hakeme karÅŸÄ± küfür etmedim. AçÄ±lan soruÅŸturmanÄ±n, bana karÅŸÄ± herhangi bir yaptÄ±rÄ±mÄ± olmadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep ediyorum." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.