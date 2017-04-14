Ana Sayfa | SPOR 14/04/2017 16:49

FenerbahÃ§e'de Galatasaray derbisi hazÄ±rlÄ±klarÄ± aralÄ±ksÄ±z sÃ¼rÃ¼yor

fenerbahÃ§e

23 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ Galatasaray deplasmanÄ±na konuk olacak olan FenerbahÃ§e'de maÃ§ hazÄ±rlÄ±klarÄ± hÄ±z kesmeden devam ediyor

Spor Toto Süper Lig 28. hafta maçÄ±nda, 23 Nisan Pazar günü saat 19.00'da Türk Telekom Arena'da Galatasaray ile karÅŸÄ±laÅŸacak olan Fenerbahçe, derbinin hazÄ±rlÄ±klarÄ±na bugün öÄŸle saatlerinde yaptÄ±ÄŸÄ± antrenmanla sürdürdü.Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleÅŸtirilen antrenman saat 11.00'de baÅŸladÄ± ve 1 saat 30 dakika sürdü. IsÄ±nma, koÅŸu ve koordinasyon hareketlerinin ardÄ±ndan oyuncular 2 gruba ayrÄ±larak 5'e 2 top kapma ve pas çalÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±lar. Antrenman taktiksel ve bireysel çalÄ±ÅŸmalarla da tamamladÄ±.

Öte yandan Kaynarca'dan gelen misafirler antrenman öncesi teknik heyet ve oyuncularla bir araya geldiler. Kaynarca Belediye BaÅŸkanÄ± Serdar Türker ile Hedef 1 Milyon Üye ve Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü üyeleri Teknik Direktör Dick Advocaat ve kaptan Volkan Demirel'e çiçek ve plaket takdim ettiler.SarÄ±-lacivertliler, hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± 2 günlük iznin ardÄ±ndan 17 Nisan Pazartesi günü yapacaÄŸÄ± çalÄ±ÅŸmayla sürdürecek.

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