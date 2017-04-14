UEFA Lyon ve BeÅŸiktaÅŸ'Ä± disiplin kuruluna sevk etti

UEFA Ã§eyrek finalinde Lyon ve BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n oynadÄ±ÄŸÄ± ve gergin geÃ§en maÃ§Ä±n ardÄ±ndan yaÅŸananlar iÃ§in iki takÄ±mÄ± da disiplin kuruluna sevk etti

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçÄ±nda Lyon ve BeÅŸiktaÅŸ karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. Lyon'lu taraftarlarÄ±n sahaya dalmalarÄ± ve tribünlerdeki kavgalarÄ±n ardÄ±ndan iki takÄ±mÄ± da disipline sevk etti. Lyon'u meÅŸale yakmak, merdiven iÅŸgali, yetersiz organizasyon ve taraftarlarÄ±n sahaya girmesi sahaya girmesi nedeniyle sevk eden UEFA, BeÅŸiktaÅŸ'Ä± ise meÅŸale yakmak, sahaya cisim atmak ve taraftar olaylarÄ± nedeniyle sevk etti.