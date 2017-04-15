Trabzonspor'un teknik adamÄ± takÄ±mda istediÄŸi futbolcuyu aÃ§Ä±kladÄ±

Trabzonspor'un teknik direktÃ¶rÃ¼ Ersun Yanal, yÃ¶netimle konuÅŸarak Alper Potuk hayali kurduÄŸunu belirtti

Trabzonspor'da Teknik Direktör Ersun Yanal'Ä±n Alper Potuk hayali kurduÄŸu öÄŸrenildi. Yetenekli futbolcunun da Bordo-Mavililer'e haber göndererek gelmek istediÄŸini belirtmesinin ardÄ±ndan Yanal'Ä±n yönetime, "Alper'i bana mutlaka alÄ±n." yönünde rapor verdiÄŸi bilgisine ulaÅŸÄ±ldÄ±.Yanal'Ä±n istediÄŸini kulak arkasÄ± etmeyen baÅŸkan Muharrem Usta'nÄ±n sezon bitiminde Fenerbahçeli yöneticilerle masaya oturarak transferi bitirmeye çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ± belirtildi. Usta'nÄ±n Alper'in kendilerine gelmesini görüÅŸme masasÄ±nda koz olarak kullanacaÄŸÄ± kaydedildi. Alper'in Fenerbahçe ile 2018 yÄ±lÄ±na kadar sözleÅŸmesi bulunuyor. (61saat)