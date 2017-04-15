Galatasaray 8 futbolcusu ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rÄ±yor

Galatasaray yÃ¶netimi, Wesley Sneijder, Bruma, Carole, Nigel de Jong ve Luis Cavanda aynÄ± zamanda sÃ¶zleÅŸmesi biten Chedjou, Podolski ve Sabri ile yollarÄ± ayÄ±rma kararÄ± aldÄ±

Galatasaray yönetimi sezon sonunda takÄ±mda büyük deÄŸiÅŸiklikler yapmk için hazÄ±rlanÄ±yor. Wesley Sneijder, Bruma, Carole, Nigel de Jong ve Luis Cavanda'yÄ± gönderme kararÄ± aldÄ±. Chedjou, Podolski ve Sabri'nin de sözleÅŸmesi bitiyor.

Ä°ÅŸte hareketli bir transfer dönemi geçirecek Galatasaray'da son durum:

KÄ°MLER SATILACAK?

Wesley Sneijder, Bruma, Lionel Carole

Bruma'yÄ± sözleÅŸme uzatmaya ikna edemeyen G.Saray yönetimi, gelecek sezon sonu serbest kalacak Portekizli yÄ±ldÄ±zÄ± bedavaya kaptÄ±rmamak için satÄ±ÅŸ listesine koydu.

KÄ°MLER KALACAK?

Fernando Muslera Cenk Gönen Serdar Aziz Ahmet ÇalÄ±k Semih Kaya Martin Linnes Selçuk Ä°nan Tolga CiÄŸerci Yasin Öztekin Garry Rodrigues Sinan GümüÅŸ Eren Derdiyok.

G.Saray formasÄ±nÄ± ligde en fazla giyen (187) yabancÄ± kaleci olan Muslera'nÄ±n bir yÄ±l daha kontratÄ± var.

KÄ°MLER GÄ°DECEK?

Lukas Podolski, Aurelien Chedjou, Sabri SarÄ±oÄŸlu, Nigel De Jong, Luis Cavanda

DURUMU BELÄ°RSÄ°Z

Hakan Balta Josue Koray Günter

Kimler geri dönecek ?

TarÄ±k Çamdal Ryan Donk Emrah BaÅŸsan

TRANSFER LÄ°STESÄ°..

Bacary Sagna: SözleÅŸmesini uzatmadÄ±ÄŸÄ± Manchester City'den ayrÄ±lacak olan FransÄ±z yÄ±ldÄ±zÄ±n tecrübesi ile saÄŸ bekte Eboue etkisi yaratacaÄŸÄ± düÅŸünülüyor.

Vitor Hugo: Cimbom BrezilyalÄ± stoper için 5 milyon Euro bonservis ödemeye hazÄ±r. Palmeiras'Ä±n 8 milyon Euro'da indirim yapmasÄ± bekleniyor.

Lucas Leiva: Jürgen Klopp'un Galatasaray'a transferine son anda izin vermediÄŸi BrezilyalÄ± ön libero sezon sonu serbest kalÄ±yor.

Jackson Martinez: TaraftarÄ± tribüne çekecek bir yÄ±ldÄ±z ancak sakatlÄ±k geçmiÅŸi nedeniyle saÄŸlÄ±k durumu inceleniyor.