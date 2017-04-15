Ana Sayfa | SPOR 15/04/2017 10:44

Eski GalatasaraylÄ± futbolcu referandum oyunu aÃ§Ä±kladÄ±

galatasaray

Galatasaray'Ä±n eski oyuncusu Hakan Ãœnsal referandumda 'evet' oyu kullanacaÄŸÄ±nÄ± belirtti

Galatasaray'Ä±n eski yÄ±ldÄ±zÄ± Hakan Ünsal yarÄ±n yapÄ±lacak referandum öncesi açÄ±klamalarda bulundu. Ünsal, referandum da "evet" oyu kullanacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klarken ÅŸunlarÄ± söyledi: "Evet demek için en önemli sebeplerden biri de; referandum la alakasÄ± olmayan gibi gözüken birçok yabancÄ± ülkenin basÄ±n ve yöneticilerinin tavÄ±rlarÄ± ve tutumlarÄ±. Bir diÄŸeri de ülkede koalisyon dönemlerinin ardÄ±ndan ülkedeki istikrara bakÄ±yorum. Son 15 yÄ±lda ülkemizin kazanÄ±mlarÄ±nÄ±n daha da artacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum. 15 yÄ±lda yapÄ±lan iÅŸlerin daha erken süreçte yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. Ben, koalisyon dönemini yaÅŸamÄ±ÅŸ biriyim, o sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± gördüm.

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
Iker Casillas

FenerbahÃ§e'de Volkan devri kapanÄ±yor Iker Casillas'a teklif gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼

FenerbahÃ§e yÃ¶netimi Volkan Demirel'in ardÄ±ndan Porto'da kalecilik yapan Iker Casillas ile Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± planlÄ±yor

lyon beÅŸiktaÅŸ

Lyon UEFA'ya baÅŸvurdu Ä°stanbul'daki maÃ§ seyircisiz mi oynanacak

Fransa'da oynanan ve gerginlik yaÅŸanan Lyon-BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä± sonrasÄ± Lyon KulÃ¼bÃ¼ UEFA'ya baÅŸvurarak Ä°stanbul'da yapÄ±lacak maÃ§Ä±n seyircisiz oynanmasÄ±nÄ± istedi

endoÄŸan adilli

GalatasaraylÄ± futbolcu dakikada tam 3 bin TL kazanÄ±yor

GalatasaraylÄ± futbolcu EndoÄŸan Adili, hiÃ§ maÃ§a Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ± halde havadan para kazanmaya devam ediyor