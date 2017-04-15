Eski GalatasaraylÄ± futbolcu referandum oyunu aÃ§Ä±kladÄ±

Galatasaray'Ä±n eski oyuncusu Hakan Ãœnsal referandumda 'evet' oyu kullanacaÄŸÄ±nÄ± belirtti

Galatasaray'Ä±n eski yÄ±ldÄ±zÄ± Hakan Ünsal yarÄ±n yapÄ±lacak referandum öncesi açÄ±klamalarda bulundu. Ünsal, referandum da "evet" oyu kullanacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klarken ÅŸunlarÄ± söyledi: "Evet demek için en önemli sebeplerden biri de; referandum la alakasÄ± olmayan gibi gözüken birçok yabancÄ± ülkenin basÄ±n ve yöneticilerinin tavÄ±rlarÄ± ve tutumlarÄ±. Bir diÄŸeri de ülkede koalisyon dönemlerinin ardÄ±ndan ülkedeki istikrara bakÄ±yorum. Son 15 yÄ±lda ülkemizin kazanÄ±mlarÄ±nÄ±n daha da artacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum. 15 yÄ±lda yapÄ±lan iÅŸlerin daha erken süreçte yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. Ben, koalisyon dönemini yaÅŸamÄ±ÅŸ biriyim, o sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± gördüm.