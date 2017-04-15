Ana Sayfa | SPOR 15/04/2017 11:08

Emre Mor'a Antalyaspor'dan sÃ¼rpriz teklfi

emre mor

Dortmund'ta oynayan Emre Mor'un menajeriyle Antalyaspor gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Fenerbahçe, BeÅŸiktaÅŸ ve Galatasaray'Ä±n Ä±srarla kadrosuna katmak istediÄŸi Emre Mor için Antalyaspor'dan sürpriz bir atak geldi. Sezon baÅŸÄ±nda da genç oyuncuyu kadrosuna katmak için giriÅŸimlerde bulunan, ancak baÅŸarÄ±lÄ± olamayan KÄ±rmÄ±zÄ±-BeyazlÄ±larÄ±n BaÅŸkanÄ± Ali Åžafak Öztürk, bu kez transferde avantajlÄ± duruma geçti. YÄ±ldÄ±z futbolcunun Menajeri Muzzi Özcan ile yapan BaÅŸkan Öztürk'ün, transferde büyük yol kat ettiÄŸi belirtildi. (Kaynak: Fanatik)

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