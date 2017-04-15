GalatasaraylÄ± futbolcu dakikada tam 3 bin TL kazanÄ±yor

GalatasaraylÄ± futbolcu EndoÄŸan Adili, hiÃ§ maÃ§a Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ± halde havadan para kazanmaya devam ediyor

Ünal Aysal döneminde takÄ±mÄ± gençleÅŸtirmek için yapÄ±lan transferlerden biri de EndoÄŸan Adili'ydi. Ancak gelecek vadettiÄŸi düÅŸünülerek Ä°sviçre'nin Basel takÄ±mÄ±ndan bonservisine 400 bin Euro ödenerek satÄ±n alÄ±nan genç oyuncu, hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±ndan öteye gidemedi. 2014-15 sezonunun baÅŸÄ±nda SarÄ±- KÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar'a imza atan ve 2018-19 sezonunun sonuna kadar sözleÅŸmesi bulunan EndoÄŸan'Ä± taraftarlar bir türlü izleme ÅŸansÄ± bulamadÄ±. Geçen yÄ±l Ä°sviçre'nin Will 1900 ekibine kiralanan oyuncudan, sezon baÅŸÄ±nda kendisine kulüp bulmasÄ± istendi. Ancak hiçbir kulüp, G.Saray'Ä±n verdiÄŸi maaÅŸÄ± 23 yaÅŸÄ±ndaki oyuncuya ödemeyince, EndoÄŸan elde kaldÄ±. Ara transferde de herhangi bir takÄ±mla anlaÅŸamayan genç futbolcu, yaklaÅŸÄ±k 1 milyon TL'yi cebine koyarak Florya'daki idmanlarÄ±na devam etti. (Habertürk)