MÃ¼thiÅŸ derbinin 96. dakikasÄ±nda gelen golÃ¼ teknoloji geÃ§erli saydÄ±

Inter-Milan arasÄ±nda oynanan maÃ§ta ilginÃ§ bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±. 90+6 da Milan'Ä±n golÃ¼nÃ¼ 'gol Ã§izgisi teknolojisi' geÃ§erli kÄ±ldÄ±

Ä°talya Serie A'nÄ±n 32. haftasÄ±nda oynanan Inter - Milan derbisi 2-2 beraberlikle sonuçlandÄ±. 90+6. dakikada gelen Milan golü 'gol çizgisi teknolojisi' ile geçerli sayÄ±ldÄ±. San Siro'da oynanan karÅŸÄ±laÅŸmada ev sahibi Inter, 36. dakikada Antonio Candreva'nÄ±n golü ile 1-0 öne geçerken 44. dakikada Mauro Icardi ile skoru 2-0'a getirdi.

83'TE GERÄ° DÖNÜÅž BAÅžLADI

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 83. dakikadasÄ±nda sahneye çÄ±kan Alessio Romagnoli skoru 2-1 yaptÄ±.MaçÄ±n bitimine saniyeler kala 90+6. dakikada Cristian Zapata, takÄ±mÄ±na 1 puanÄ± getiren golü kaydetti: 2-2Bu karÅŸÄ±laÅŸma sonunda Inter 56 Milan ise 58 puana yükseldi.