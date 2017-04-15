Ana Sayfa | SPOR 15/04/2017 16:48

MÃ¼thiÅŸ derbinin 96. dakikasÄ±nda gelen golÃ¼ teknoloji geÃ§erli saydÄ±

inter milan derbisi

Inter-Milan arasÄ±nda oynanan maÃ§ta ilginÃ§ bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±. 90+6 da Milan'Ä±n golÃ¼nÃ¼ 'gol Ã§izgisi teknolojisi' geÃ§erli kÄ±ldÄ±

Ä°talya Serie A'nÄ±n 32. haftasÄ±nda oynanan Inter - Milan derbisi 2-2 beraberlikle sonuçlandÄ±. 90+6. dakikada gelen Milan golü 'gol çizgisi teknolojisi' ile geçerli sayÄ±ldÄ±. San Siro'da oynanan karÅŸÄ±laÅŸmada ev sahibi Inter, 36. dakikada Antonio Candreva'nÄ±n golü ile 1-0 öne geçerken 44. dakikada Mauro Icardi ile skoru 2-0'a getirdi.

83'TE GERÄ° DÖNÜÅž BAÅžLADI

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 83. dakikadasÄ±nda sahneye çÄ±kan Alessio Romagnoli skoru 2-1 yaptÄ±.MaçÄ±n bitimine saniyeler kala 90+6. dakikada Cristian Zapata, takÄ±mÄ±na 1 puanÄ± getiren golü kaydetti: 2-2Bu karÅŸÄ±laÅŸma sonunda Inter 56 Milan ise 58 puana yükseldi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
beÅŸiktaÅŸ

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n Avrupa'da ÅŸampiyonluk oranÄ± belli oldu

Avrupa Ligi Ã§eyrek finalinde BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n ÅŸampiyonluk oranÄ± gÃ¼ncellendi

Iker Casillas

FenerbahÃ§e'de Volkan devri kapanÄ±yor Iker Casillas'a teklif gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼

FenerbahÃ§e yÃ¶netimi Volkan Demirel'in ardÄ±ndan Porto'da kalecilik yapan Iker Casillas ile Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± planlÄ±yor

lyon beÅŸiktaÅŸ

Lyon UEFA'ya baÅŸvurdu Ä°stanbul'daki maÃ§ seyircisiz mi oynanacak

Fransa'da oynanan ve gerginlik yaÅŸanan Lyon-BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä± sonrasÄ± Lyon KulÃ¼bÃ¼ UEFA'ya baÅŸvurarak Ä°stanbul'da yapÄ±lacak maÃ§Ä±n seyircisiz oynanmasÄ±nÄ± istedi