Ana Sayfa | SPOR 15/04/2017 19:49

Mercedes KeepFightingMichael mesajÄ±nÄ± kaldÄ±rmÄ±ÅŸtÄ± Nedeni belli oldu

Michael Schumacher

Mercedes Formula 1'de Schumacher iÃ§in yazÄ±lan "KeepFightingMichael" mesajÄ±nÄ± kaldÄ±rmasÄ±nÄ±n sebebinin ailesi olduÄŸunu belirtti

2013'te bir kayak kazasÄ±nda ciddi biçimde yaralanan ve o zamandan beri tedavi gören Alman pilot Michael Schumacher'in hayranlarÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rtan bir karar alÄ±nmÄ±ÅŸ, Mercedes Formula 1'de Schumacher için yazÄ±lan "KeepFightingMichael" mesajÄ±nÄ± araçlarÄ±ndan kaldÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

AÄ°LESÄ° Ä°STEMÄ°Åž

Michael Schumacher ile ilgili alÄ±nan ÅŸok kararÄ±n gerekçesi belli oldu.Schumacher'in eski takÄ±mÄ± bu mesajÄ±n kaldÄ±rÄ±lma nedeni olarak, konuyla ilgili büyük üzüntü içinde olan Schumacher ailesinin, mesajÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± yönünde isteÄŸi olduÄŸunu belirtti.

 

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