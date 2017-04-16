FenerbahÃ§eli Gregory Van der Wiel'e teklif yaÄŸÄ±yor

FenerbahÃ§e'de oynayan ve gelecek sezon iÃ§in transfer edilmesi beklenen Gregory Van der Wiel, Ä°talyan kulÃ¼pleri tarafÄ±ndan isteniyor

Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon baÅŸka bir kulübe satarak yeni transferler için kaynak oluÅŸturmak istediÄŸi futbolculardan biri olan Gregory Van der Wiel ile 2 Ä°talyan kulübünün ilgilendiÄŸi ifade edildi. Empoli ve Genoa'nÄ±n teklifte bulunmaya hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± Van der Wiel daha önce FransÄ±z kulübü Marsilya'nÄ±n da listesine girmiÅŸti. Piyasa deÄŸeri 3 milyon Euro civarÄ±nda olan Van der Wiel'i Fenerbahçe yönetimi en az 2 milyon Euro'ya satÄ±p biraz nefes almak istiyor. (Takvim)