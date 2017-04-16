Ana Sayfa | SPOR 16/04/2017 11:05

Trabzonspor'a sÃ¼rpriz golcÃ¼ geliyor

soldado

Trabzonspor, Villarreal'in Ã¼nlÃ¼ golcÃ¼sÃ¼ Soldado iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±

Trabzonspor, Süper Lig'de Avrupa kupalarÄ±na katÄ±lmak için uÄŸraÅŸÄ±rken, gelecek sezon ÅŸampiyonluÄŸa oynayacak bir kadro için de çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürüyor. Bu doÄŸrultuda bir süre önce menajerler tarafÄ±ndan bordo-mavili kulübe önerilen Villarreal'in ünlü golcüsü Soldado için araÅŸtÄ±rmalara baÅŸlanÄ±rken, son söz teknik direktör Ersun Yanal'a bÄ±rakÄ±ldÄ±. SözleÅŸmesi gelecek sezon sonu bitecek Soldado için menajerlerden bir haftalÄ±k zaman isteyen bordo mavililerin, Yanal'Ä±n deÄŸerlendirmesi ve Bony ile Burak YÄ±lmaz alternatiflerinin durumuna göre bu transfer ile ilgili kararÄ±nÄ± vereceÄŸi öÄŸrenildi. Tottenham'dan 16 milyon Euro'ya Villarreal'e gelen 31 yaÅŸÄ±ndaki Soldado'nun 3-4 milyon Euro'luk bir maliyeti olacaÄŸÄ± belirtiliyor. (Fotomaç)

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