Ana Sayfa | SPOR 16/04/2017 11:27

BeÅŸiktaÅŸ Lyon maÃ§Ä± iÃ§in deplasman takÄ±mÄ±ndan taraftar gelmeyecek

lyon beÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±

Fransa'da oynanan Lyon-BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±nda yaÅŸanan gerginliklerin ardÄ±ndan 20 Nisan'da oynanacak rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä± iÃ§in Lyon takÄ±mÄ± aÃ§Ä±klamada bulundu

20 Nisan PerÅŸembe günü Ä°stanbul'da oynanacak BeÅŸiktaÅŸ-Lyon maçÄ±na konuk takÄ±m taraftarÄ±nÄ±n gelmeyeceÄŸi duyuruldu. KararÄ±n UEFA ve FransÄ±z BüyükelçiliÄŸi ile anlaÅŸmalÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±. Ä°stanbul'da 20 Nisan PerÅŸembe günü oynanacak maçta Lyon taraftarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra herhangi bir VIP'nin de bulunmayacaÄŸÄ±, sadece oyuncu, takÄ±m teknik ekibi ve BaÅŸkan Jean-Michel Aulas'Ä±n olacaÄŸÄ± öÄŸrenildi. Kaynak: Sporvadisi.com

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
fenerbahÃ§e

Advoocat emekli oluyor FenerbahÃ§e bakÄ±n hangi teknik direktÃ¶r ile anlaÅŸacak

FenerbahÃ§e, Advoocat'Ä±n sezon sonu takÄ±mdan ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Leicester City'i geÃ§en sene ÅŸampiyon yapan Claudio Ranieri'ye teklif gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmesi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor

Gregory Van der Wiel

FenerbahÃ§eli Gregory Van der Wiel'e teklif yaÄŸÄ±yor

FenerbahÃ§e'de oynayan ve gelecek sezon iÃ§in transfer edilmesi beklenen Gregory Van der Wiel, Ä°talyan kulÃ¼pleri tarafÄ±ndan isteniyor

soldado

Trabzonspor'a sÃ¼rpriz golcÃ¼ geliyor

Trabzonspor, Villarreal'in Ã¼nlÃ¼ golcÃ¼sÃ¼ Soldado iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±