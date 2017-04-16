BeÅŸiktaÅŸ Lyon maÃ§Ä± iÃ§in deplasman takÄ±mÄ±ndan taraftar gelmeyecek

Fransa'da oynanan Lyon-BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±nda yaÅŸanan gerginliklerin ardÄ±ndan 20 Nisan'da oynanacak rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä± iÃ§in Lyon takÄ±mÄ± aÃ§Ä±klamada bulundu

20 Nisan PerÅŸembe günü Ä°stanbul'da oynanacak BeÅŸiktaÅŸ-Lyon maçÄ±na konuk takÄ±m taraftarÄ±nÄ±n gelmeyeceÄŸi duyuruldu. KararÄ±n UEFA ve FransÄ±z BüyükelçiliÄŸi ile anlaÅŸmalÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±. Ä°stanbul'da 20 Nisan PerÅŸembe günü oynanacak maçta Lyon taraftarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra herhangi bir VIP'nin de bulunmayacaÄŸÄ±, sadece oyuncu, takÄ±m teknik ekibi ve BaÅŸkan Jean-Michel Aulas'Ä±n olacaÄŸÄ± öÄŸrenildi. Kaynak: Sporvadisi.com