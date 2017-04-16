Ana Sayfa | SPOR 16/04/2017 12:58

Advoocat emekli oluyor FenerbahÃ§e bakÄ±n hangi teknik direktÃ¶r ile anlaÅŸacak

fenerbahÃ§e

FenerbahÃ§e, Advoocat'Ä±n sezon sonu takÄ±mdan ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Leicester City'i geÃ§en sene ÅŸampiyon yapan Claudio Ranieri'ye teklif gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmesi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor

Dick Advocaat'Ä±n sezon sonu görevden ayrÄ±lacak olmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Fenerbahçe yönetimi yeni teknik adam arayÄ±ÅŸÄ±na baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. YapÄ±lan deÄŸerlendirmede Aykut Kocaman'nÄ±n en uygun seçenek olduÄŸuna karar verilmiÅŸti. YapÄ±lan ön görüÅŸmelerde tecrübeli çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± ile de prensip anlaÅŸmasÄ±na varÄ±ldÄ±. Hatta bu konuyla alakalÄ± olarak gündeme gelen çok önemli bir isim de oldu. Leicester City'i geçen sene ÅŸampiyon yapan ve bu sezon takÄ±mdan gönderilen Claudio Ranieri sarÄ± lacivertli takÄ±mÄ±n gündemine geldi. BazÄ± yöneticilerin yeni sezonda bu tip kariyerli bir teknik adamla baÅŸlanmasÄ± gerektiÄŸi yönünde görüÅŸleri bulunuyor.

 

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