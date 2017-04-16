BeÅŸiktaÅŸ Olympique Lyon maÃ§Ä± biletleri satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kÄ±yor

UEFA Avrupa Ligi Ã§eyrek final rÃ¶vanÅŸÄ±nda Lyon ile BeÅŸiktaÅŸ arasÄ±nda oynanacak maÃ§Ä±n biletleri yarÄ±n satÄ±ÅŸa sunulacak
BeÅŸiktaÅŸ tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre Vodafone Arena'da 20 Nisan PerÅŸembe günü saat 22.05'te baÅŸlayacak maçÄ±n biletlerinin saat 14.00'ten itibaren Vodafone Arena bilet satÄ±ÅŸ giÅŸesi, www.passo.com.tr ve N'Kolay internet sitelerinden satÄ±ÅŸa çÄ±karÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.
MüsabakanÄ±n bilet fiyatlarÄ± ÅŸöyle:
Kategori 1: 400 lira
Kategori 2: 375 lira
Kategori 3: 350 lira
Kategori 4: 325 lira
Kategori 5: 300 lira
Kategori 6: 275 lira
Kategori 7: 150 lira
Kategori 8: 140 lira
VIP ve 1903 A-E Blok: 800 lira
1903 B-D Blok: 850 lira
1903 C Blok: 900 lira