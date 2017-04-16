BeÅŸiktaÅŸ Olympique Lyon maÃ§Ä± biletleri satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kÄ±yor

UEFA Avrupa Ligi Ã§eyrek final rÃ¶vanÅŸÄ±nda Lyon ile BeÅŸiktaÅŸ arasÄ±nda oynanacak maÃ§Ä±n biletleri yarÄ±n satÄ±ÅŸa sunulacak

BeÅŸiktaÅŸ tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre Vodafone Arena'da 20 Nisan PerÅŸembe günü saat 22.05'te baÅŸlayacak maçÄ±n biletlerinin saat 14.00'ten itibaren Vodafone Arena bilet satÄ±ÅŸ giÅŸesi, www.passo.com.tr ve N'Kolay internet sitelerinden satÄ±ÅŸa çÄ±karÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.

MüsabakanÄ±n bilet fiyatlarÄ± ÅŸöyle:

Kategori 1: 400 lira

Kategori 2: 375 lira

Kategori 3: 350 lira

Kategori 4: 325 lira

Kategori 5: 300 lira

Kategori 6: 275 lira

Kategori 7: 150 lira

Kategori 8: 140 lira

VIP ve 1903 A-E Blok: 800 lira

1903 B-D Blok: 850 lira

1903 C Blok: 900 lira