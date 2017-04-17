BeÅŸiktaÅŸ Lyon maÃ§Ä±nÄ±n bilet fiyatlarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

Fransa'da oynanan maÃ§Ä±n ardÄ±ndan Lyon, 20 Nisan'da BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n sahasÄ±na konuk olacak. Peki BeÅŸiktaÅŸ Lyon maÃ§Ä±nÄ±n bilet fiyatlarÄ± ne kadar? Ä°ÅŸte fiyatlar

BeÅŸiktaÅŸ, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanÅŸÄ±nda 20 Nisan PerÅŸembe günü saat 22.05'de Vodafone Arena'da Fransa temsilcisi O. Lyon ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. Lyon karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±na bilet satÄ±n almak isteyen BeÅŸiktaÅŸ taraftarlarÄ±, biletlerini Vodafone Arena bilet satÄ±ÅŸ giÅŸesi ve www.passo.com.tr internet portalÄ±ndan, N'Kolay satÄ±ÅŸ noktalarÄ± ve 0850 724 33 44 numaralÄ± çaÄŸrÄ± merkezinden alabilirler.

EN DÜÅžÜK BÄ°LET 140 LÄ°RA

Passolig kartÄ± olup kartÄ± henüz eline ulaÅŸmayan taraftarlar, O. Lyon karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±na bilet satÄ±n almalarÄ± durumunda tek seferlik geçiÅŸ kartlarÄ±nÄ± Vodafone Arena bilet satÄ±ÅŸ giÅŸesinden teslim alabileceklerdir.Vodafone Arena bilet giÅŸesi haftanÄ±n her günü 10.00-19.00 saatleri arasÄ±nda hizmet vermektedir.

Bilet FiyatlarÄ±

Kategori 1 : 400TL

Kategori 2 : 375TL

Kategori 3 : 350TL

Kategori 4 : 325TL

Kategori 5 : 300TL

Kategori 6 : 275TL

Kategori 7 : 150TL

Kategori 8 : 140TL

VIP : 800TL

1903 A-E BLOK : 800TL

1903 B - D BLOK : 850TL

1903 C BLOK : 900TL