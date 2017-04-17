Enes Ãœnal harikalar yaratÄ±yor 19 yaÅŸ altÄ± en iyi golcÃ¼ seÃ§ildi

Hollanda ekibi Twente'de forma giyen Enes Ãœnal, 19 yaÅŸ altÄ± oyuncular arasÄ±nda en iyi golcÃ¼ seÃ§ildi

Manchester City'nin tecrübe kazanmasÄ± için Twente'ye kiraladÄ±ÄŸÄ± Enes Ünal, Hollanda'da takÄ±mÄ±nÄ±n Eredivisie'de NEC Nijmegen'i 3-0 yendiÄŸi maçta 2 gol atarken, 1 de asist yaptÄ±. Genç oyuncu, Avrupa birinci liglerinde mücadele eden 19 yaÅŸ altÄ± oyuncular arasÄ±nda en golcü isim olma unvanÄ±nÄ± da sürdürdü. Sabah'Ä±n haberine göre; 17 kez fileleri havalandÄ±ran Enes'i, 13 golle Ajax'lÄ± Kasper Dolberg takip ediyor. 3. sÄ±rada ise 12'ÅŸer golle Jake Grench (Hamrun), Mbappe (Monaco) ve Tielemans (Anderlecht) yer alÄ±yor.