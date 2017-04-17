Galatasaray ve FenerbahÃ§e'nin ÅŸampiyonluk oranÄ± iddaa listesinde yok

SÃ¼per Lig'de oynanacak 28. hafta mÃ¼cadaleleri Ã¶ncesinde iddaa yÃ¶netiminin aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, Galatasaray ve FenerbahÃ§e'nin ÅŸampiyonluk oranÄ± verilmedi.

Ä°ddaa Risk Yönetimi, Süper Lig'de oynanacak 28. hafta mücadeleleri öncesinde ÅŸampiyonluk oranlarÄ±nÄ± güncelledi. Ä°ddaa Risk Yönetimi, Vodafone Arena'da Adanaspor ile karÅŸÄ±laÅŸacak olan lider BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n ÅŸampiyonluk oranÄ±nÄ± 1.05 olarak güncelledi. Siyah-BeyazlÄ±lar böylece ÅŸampiyonluÄŸun en büyük favorisi konumunda olmaya devam etti. Bu hafta Türk Telekom Arena'da karÅŸÄ±laÅŸacak Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ise ÅŸampiyonluk oranÄ± verilmedi. (Fanatik)