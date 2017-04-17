Hakan Balta o takÄ±mÄ±n teklifini kabul etti

ÃœnlÃ¼ futbolcu Hakan Balta, OsmanlÄ±spor'un teklifine cevap verdi

Teknik direktörlük görevine Hamza HamzaoÄŸlu'nu getirdikten sonra toparlanma sürecine giren OsmanlÄ±spor, flaÅŸ bir ismin peÅŸinde: Galatasaray'Ä±n tecrübeli stoper Hakan Balta. SarÄ±-KÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mda Tudor hoca olduktan sonra yedek futbolcu konumuna düÅŸen 34 yaÅŸÄ±ndaki stoperin, OsmanlÄ±spor'un teklifine 'evet' dediÄŸi öÄŸrenildi. Galatasaray'da senelik 1 milyon 250 bin Euro ücret alan milli futbolcunun, gitmek istemesi halinde Galatasaray'Ä±n bonservis konusunda zorluk çÄ±kartmasÄ± beklenmiyor. (Fanatik)