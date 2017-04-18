Real Madrid Bayern MÃ¼nih maÃ§Ä± saat kaÃ§ta ve hangi kanalda oynanacak

UEFA Åžampiyonlar Ligi Ã§eyrek finali rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä±nda Real Madrid ve Bayern MÃ¼nih takÄ±mlarÄ± bu akÅŸam karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek
Åžampiyonlar Ligi'nde rövanÅŸ maçlarÄ± oynanÄ±yor, TRT 1 çeyrek finalin en çekiÅŸmeli maçÄ±nÄ± canlÄ± yayÄ±nlÄ±yor! Ä°lk maçta rakibini deplasmanda 2-1 yenen Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Bayern Münih'i aÄŸÄ±rlÄ±yor. Åžampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanÅŸ karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± Real Madrid-Bayern Münih maçÄ± SalÄ± günü saat 21.45'ten itibaren canlÄ± yayÄ±nla TRT1 ekranlarÄ±nda olacak. Real Madrid Bayern Münih maçÄ±nÄ± Macar hakem Viktor Kassai yönetecek.
Real Madrid-Bayern Munih muhtemel 11'ler
Real Madrid: Navas, Carvajal, Ramos, Nacho, Marcelo, Kroos, Casemiro, Modric, Bale, Ronaldo ve Karim Benzema
Bayer Munih: Neuer, Lahm, Boateng, Alaba, Bernat, Alonso, Vidal, Robben, Alcantara, Ribery, Lewandowski