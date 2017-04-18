Ana Sayfa | SPOR 18/04/2017 11:21

Real Madrid Bayern MÃ¼nih maÃ§Ä± saat kaÃ§ta ve hangi kanalda oynanacak

Real Madrid Bayern MÃ¼nih maÃ§Ä±

UEFA Åžampiyonlar Ligi Ã§eyrek finali rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä±nda Real Madrid ve Bayern MÃ¼nih takÄ±mlarÄ± bu akÅŸam karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek

Åžampiyonlar Ligi'nde rövanÅŸ maçlarÄ± oynanÄ±yor, TRT 1 çeyrek finalin en çekiÅŸmeli maçÄ±nÄ± canlÄ± yayÄ±nlÄ±yor! Ä°lk maçta rakibini deplasmanda 2-1 yenen Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Bayern Münih'i aÄŸÄ±rlÄ±yor. Åžampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanÅŸ karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± Real Madrid-Bayern Münih maçÄ± SalÄ± günü saat 21.45'ten itibaren canlÄ± yayÄ±nla TRT1 ekranlarÄ±nda olacak. Real Madrid Bayern Münih maçÄ±nÄ± Macar hakem Viktor Kassai yönetecek.

Real Madrid-Bayern Munih muhtemel 11'ler

Real Madrid: Navas, Carvajal, Ramos, Nacho, Marcelo, Kroos, Casemiro, Modric, Bale, Ronaldo ve Karim Benzema

Bayer Munih: Neuer, Lahm, Boateng, Alaba, Bernat, Alonso, Vidal, Robben, Alcantara, Ribery, Lewandowski

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
Miroslav Stoch

FenerbahÃ§e'den ayrÄ±lacak Miroslav Stochâ€™a sÃ¼rpriz talip

Sezon sonu forma giydiÄŸi FenerbahÃ§e'den ayrÄ±lacaÄŸÄ± kesinleÅŸen Miroslav Stoch'a Atiker Konyaspor talip oldu

galatasaray fenerbahÃ§e

Dev derbinin iddia oranlarÄ±nda ÅŸok rakamlar

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de Galatasaray bu hafta ezeli rakibi ebedi dostu FenerbahÃ§e'yi sahasÄ±nda konuk edecek

Bayern MÃ¼nih Real Madrid

Real Madrid Bayern MÃ¼nih maÃ§Ä± TRT'den canlÄ± izlenebilecek

UEFA Åžampiyonlar Ligi Ã§eyrek finalinde Real Madrid ile Bayern MÃ¼nih karÅŸÄ±laÅŸacak. MaÃ§, ÅŸifresiz kanal TRT'den yayÄ±nlacak