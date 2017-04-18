Ana Sayfa | SPOR 18/04/2017 15:17

BeÅŸiktaÅŸ Lyon maÃ§Ä±nÄ± skandal hatalar yapan hakem yÃ¶netecek

Lyon BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±

GeÃ§tiÄŸimiz hafta Fransa'da oynanan Lyon BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±nÄ±n rÃ¶vanÅŸÄ± Ä°stanbul'da yapÄ±lacak. Dev mÃ¼cadelede skandal hatalarla sÄ±kÃ§a ismi geÃ§en Milorad Mazic dÃ¼dÃ¼k Ã§alacak

UEFA'dan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre Vodafone Arena'da saat 22.05'te baÅŸlayacak maçta Mazic'in yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic üstlenecek. Nemanja Petrovic'in dördüncü hakem olacaÄŸÄ± mücadelede, Nenad Djokic ile Danilo Grujic ilave yardÄ±mcÄ± hakemlik yapacak.

BEÅžÄ°KTAÅž MAZIC Ä°LE KAZANAMADI

Avrupa kupalarÄ±nda daha önce 3 kez BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n maçlarÄ±nÄ± yöneten Mazic ile galibiyet alamayan BeÅŸiktaÅŸ bu karÅŸÄ±laÅŸmalardan 2 beraberlik ve bir maÄŸlubiyet çÄ±kardÄ±.Milorad Mazic BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n ilk olarak 2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde Dynamo Kiev ile oynadÄ±ÄŸÄ± maçÄ± yönetti ve bu karÅŸÄ±laÅŸma 1-0 Ukrayna ekibinin galibiyeti ile sonuçlandÄ±. BeÅŸiktaÅŸ 2014 -2015 sezonu Åžampiyonlar Ligi Play Off'unda Ä°stanbul'da Arsenal ile oynarken hakem Milorad Mazic'ti ve iki takÄ±m sahadan 0-0 beraberlikle ayrÄ±ldÄ±.

 

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