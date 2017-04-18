Ana Sayfa | SPOR 18/04/2017 21:43

Åženol GÃ¼neÅŸ onay verdi GÃ¶khan Ä°nler Yusuf ErdoÄŸan takas edilecek

ÅŸenol gÃ¼neÅŸ

BeÅŸiktaÅŸ ile Trabzonspor arasÄ±nda GÃ¶khan Ä°nler-Yusuf ErdoÄŸan takasÄ± konuÅŸuluyor

BeÅŸiktaÅŸ ile Trabzonspor arasÄ±nda sezon sonunda önemli bir takasÄ±n gerçekleÅŸeceÄŸi öne sürüldü. Gökhan Ä°nler'in BeÅŸiktaÅŸ'ta çok az ÅŸans bulduÄŸu için rahatsÄ±z olmasÄ± ve sürekli oynayacaÄŸÄ± bir takÄ±ma gitmek istemesi bu transferin gerçekleÅŸtirme ihtimalini artÄ±rÄ±yor. Yusuf ErdoÄŸan da Åženol GüneÅŸ faktörü nedeniyle BeÅŸiktaÅŸ'a çok sÄ±cak bakÄ±yor. Ä°ki takÄ±mÄ±n yöneticilerinin bu takas için bir ön görüÅŸme yaptÄ±ÄŸÄ± ve fikir alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunduÄŸu da gelen bilgiler arasÄ±nda. (Takvim)

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