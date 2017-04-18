Cimbom o oyuncuyu elinde tutabilmek iÃ§in maaÅŸÄ±na yÃ¼zde yÃ¼z zam yaptÄ±

Galatasaray, Bruma'yÄ± maddi sÄ±kÄ±ntÄ±lardan dolayÄ± satarken Yasin'e yÃ¼zde yÃ¼z zam yaparak elinde tutmayÄ± hedefliyor

Mali sÄ±kÄ±ntÄ±lar nedeniyle Bruma'yÄ± Tottenham'a satmaya hazÄ±rlanan Galatasaray yönetiminin stratejisi belli oldu. Sabah'Ä±n haberine göre; Garry Rodrigues ve Yasin Öztekin'i sol açÄ±k rotasyonu için yeterli gören sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± yönetim, Yasin'in sözleÅŸmesini uzatma kararÄ± aldÄ±.Kurdan etkilenen ve yaklaÅŸÄ±k 800 bin Euro kazanan Yasin'e zam yapÄ±lacaÄŸÄ± ve sözleÅŸmesinin 2 yÄ±l uzatÄ±lacaÄŸÄ± öÄŸrenildi.