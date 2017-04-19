BeÅŸiktaÅŸ Olympique Lyon ile yarÄ± final iÃ§in mÃ¼cadele edecek

UEFA Avrupa Ligi Ã§eyrek final rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä±nda BeÅŸiktaÅŸ rakibi Olympique Lyon'u sahasÄ±nda aÄŸÄ±rlayacak

BeÅŸiktaÅŸ, Avrupa kupalarÄ±ndaki tarihinin en önemli maçlarÄ±ndan birini yarÄ±n yapacak.Siyah-beyazlÄ±lar, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanÅŸ maçÄ±nda yarÄ±n Fransa temsilcisi Olympique Lyon'u konuk edecek. Ä°ki takÄ±m arasÄ±ndaki karÅŸÄ±laÅŸma saat 22.05'te Vodafone Arena'da oynanacak.

Mücadeleyi SÄ±rbistan Futbol Federasyonundan hakem Milorad Mazic yönetecek. KarÅŸÄ±laÅŸmada Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yardÄ±mcÄ± hakem olarak görev alacak.BeÅŸiktaÅŸ, rakibini elediÄŸi takdirde tarihinde ilk kez yarÄ± finale yükselecek

1-0 ve iki farklÄ± galibiyetlerde tur atlayacak

Deplasmandaki maçtan 2-1 maÄŸlup ayrÄ±lan BeÅŸiktaÅŸ, rövanÅŸta rakibini 1-0 yenerse yarÄ± finale adÄ±nÄ± yazdÄ±racak.Siyah-beyazlÄ± takÄ±m, iki farklÄ± galibiyetlerde de tur atlayan ekip olacak. KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n normal süresi 2-1 BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n üstünlüÄŸüyle bitmesi halinde, maç uzatmaya gidecek. Uzatmada skorda deÄŸiÅŸiklik olmazsa yarÄ± finale yükselecek takÄ±mÄ±, penaltÄ± atÄ±ÅŸlarÄ± belirleyecek.

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n gollü tek farklÄ± galibiyetlerinde Olympique Lyon, yarÄ± finale yükselme hakkÄ± elde edecek. Beraberlik veya Olympique Lyon'un galibiyeti halinde BeÅŸiktaÅŸ, UEFA Avrupa Ligi'ne veda edecek.

Vodafone Arena avantajÄ±nÄ± kullanmaya çalÄ±ÅŸacak

Avrupa'daki son 16 iç saha maçÄ±nda sadece bir kez maÄŸlup olan siyah-beyazlÄ± ekip, Vodafone Arena'da ise ÅŸu ana dek rakiplerine galibiyet ÅŸansÄ± tanÄ±madÄ±. Bu sezon UEFA Åžampiyonlar Ligi'nde evindeki 3 maçtan beraberlikle ayrÄ±lan BeÅŸiktaÅŸ, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 2 iç saha karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ± ise kazandÄ±.BeÅŸiktaÅŸ'ta cezalÄ± Marcelo Guedes ile Vincent Aboubakar, bu önemli mücadelede forma giyemeyecek.Siyah-beyazlÄ± ekipte Tolgay Arslan, Caner Erkin ve OÄŸuzhan Özyakup ise yarÄ±nki maç öncesi sarÄ± kart sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunuyor. Bu üç oyuncu rövanÅŸ mücadelesinde de kart gördükleri takdirde cezalÄ± duruma düÅŸecek.

Åženol GüneÅŸ, sakatlÄ±klarÄ± bulunan Ricardo Quaresma ve Adriano'nun olmamasÄ± halinde kadroda da yine arayÄ±ÅŸa girecek.SakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle ilk maçta görev alamayan Quaresma'nÄ±n yarÄ±nki mücadelede de olmamasÄ± halinde Ryan Babel yine orta sahanÄ±n saÄŸÄ±nda karÅŸÄ±laÅŸmaya baÅŸlayacak. Tecrübeli teknik adam, Adriano'nun yokluÄŸunda ise savunma kurgusunda bazÄ± deÄŸiÅŸikliklere gidecek. GüneÅŸ, Adriano'nun oynamamasÄ± halinde savunmanÄ±n göbeÄŸini Necip Uysal-Mitrovic ikilisinden oluÅŸturup, Tosic'i yine sol bekte görevlendirecek.