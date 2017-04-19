BeÅŸiktaÅŸ Avrupa Liginde nasÄ±l yarÄ± finale yÃ¼kselir

SÃ¼per Lig'de olduÄŸu kadar UEFA Avrupa Liginde de baÅŸarÄ±lÄ± olan BeÅŸiktaÅŸ yarÄ±n Olympique Lyon takÄ±mÄ± ile mÃ¼cadele edecek

Deplasmandaki maçtan 2-1 maÄŸlup ayrÄ±lan BeÅŸiktaÅŸ, rövanÅŸta rakibini 1-0 yenerse yarÄ± finale adÄ±nÄ± yazdÄ±racak.Siyah-beyazlÄ± takÄ±m, iki farklÄ± galibiyetlerde de tur atlayan ekip olacak. KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n normal süresi 2-1 BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n üstünlüÄŸüyle bitmesi halinde, maç uzatmaya gidecek. Uzatmada skorda deÄŸiÅŸiklik olmazsa yarÄ± finale yükselecek takÄ±mÄ±, penaltÄ± atÄ±ÅŸlarÄ± belirleyecek.

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n gollü tek farklÄ± galibiyetlerinde Olympique Lyon, yarÄ± finale yükselme hakkÄ± elde edecek. Beraberlik veya Olympique Lyon'un galibiyeti halinde BeÅŸiktaÅŸ, UEFA Avrupa Ligi'ne veda edecek.

BeÅŸiktaÅŸ ile Olympique Lyon arasÄ±nda yarÄ±n akÅŸam oynanacak maç Vodafone Arena'da saat 22.05'te ekrana gelecek.