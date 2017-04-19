Ana Sayfa | SPOR 19/04/2017 14:52

Galatasaray Hagi'ye tÃ¼m yetkiyi devretti

galatasaray

Galatasaray Hagi ile anlaÅŸma saÄŸlayarak, alt kulÃ¼plerin birleÅŸmesi saÄŸlanacak

Galatasaray'Ä±n dev bir giriÅŸim hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu iddia ediliyor. Projeye göre, Hagi'nin futbol okulundaki gençler, Cim Bom'un alt yapÄ±sÄ±nÄ±n bir bölümünü oluÅŸtururken, burada ÅŸans bulamayan oyuncular ile yabancÄ± futbolcular da Constanta'ya gönderilecek. Ancak SarÄ±-KÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar'Ä±n, Rumen futbol adamÄ± ve onun kulübüyle yapacaÄŸÄ± ortaklÄ±ÄŸÄ±n bununla sÄ±nÄ±rlÄ± kalmayacaÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±… Galatasaray Yönetimi'nin tam yetki verdiÄŸi Hagi'ye, "Senin çok iyi bir GalatasaraylÄ± olduÄŸunu, her zaman en iyisini isteyeceÄŸini biliyoruz. Ä°çinden geçilen sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± süreçleri tamamen geride bÄ±rakmak için Lucescu gibi bir markaya ihtiyacÄ±mÄ±z var. Ä°kna etmek zor ama ne gerekiyorsa yapacaÄŸÄ±ndan hiç ÅŸüphemiz yok. Güzel haberlerini bekliyoruz" telkinlerini yaptÄ±ÄŸÄ± da gelen haberler arasÄ±nda.

 

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