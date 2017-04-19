Dev derbi Ã¶ncesi Galatasaray'da moral yemeÄŸi

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de FenerbahÃ§e ile oynayacaklarÄ± derbi Ã¶ncesinde Galatasaray yÃ¶netimi, teknik direktÃ¶r ve futbolcular yemek yedi

Galatasaray Kulübü BaÅŸkanÄ± Dursun Özbek, sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mÄ±n teknik direktörü Igor Tudor ve futbolcular, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanacak derbi karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± öncesi moral yemeÄŸi yedi.

Galatasaray Kulübünün internet sitesindeki bilgiye göre, baÅŸkan Dursun Özbek'in de katÄ±lÄ±mÄ±yla Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik heyet, futbolcular ve tüm çalÄ±ÅŸanlarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± bir yemek organize edildi. Yemek sonrasÄ± futbolcular bir araya gelerek, galibiyet sözü verdi.

Yemek sÄ±rasÄ±nda GSTV'ye açÄ±klamada bulunan Dursun Özbek, 23 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile yapacaklarÄ± maçta oyunculara iyi ÅŸanslar dileyerek, "Ä°yi skorla sahadan ayrÄ±lacaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yorum. Allah muvaffak etsin." dedi.

TakÄ±m kaptanÄ± Selçuk Ä°nan, Fenerbahçe ile yapacaklarÄ± karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n zorlu geçeceÄŸini belirterek, "Tüm ülkenin beklediÄŸi bir maç. Ä°yi hazÄ±rlanÄ±p, iyi çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ä°nÅŸallah taraftarÄ±mÄ±zÄ±n desteÄŸiyle maçÄ± kazanacaÄŸÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ±n kalecisi Fernando Muslera ise her zaman birbirlerine destek veren bir grup olduklarÄ±nÄ± vurgulayarak, ÅŸu görüÅŸleri aktardÄ±:

"Önemli bir maçÄ±mÄ±z var. Burada önemli, güzel bir organizasyonla bir araya geldik. Derbilerin havasÄ± farklÄ± olur. Bu önemli derbide taraftarÄ±mÄ±za çok ihtiyacÄ±mÄ±z var. Ä°lk dakikadan son ana kadar onlarÄ±n desteÄŸini hissetmek istiyoruz. OnlarÄ±n desteÄŸiyle kendimizi daha iyi hissediyoruz."

Galatasaray'Ä±n tecrübeli oyuncusu Sabri SarÄ±oÄŸlu da Fenerbahçe maçlarÄ±nÄ±n her zaman heyecanlÄ± ve rekabet dolu geçtiÄŸini belirterek, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"AmacÄ±mÄ±z taraftarÄ±mÄ±zÄ±n coÅŸkulu desteÄŸiyle maçÄ± kazanÄ±p ligi en üst sÄ±ralarda tamamlamak. Zor maç olacak ama çok iyi çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Oynayan, oynamayan hepimiz bir olarak maçÄ± kazanacaÄŸÄ±z. Kazanmaktan baÅŸka bir ÅŸey düÅŸünmüyoruz. Böyle yemekler aile bütünlüÄŸünü perçinliyor. Zaten bunu tesiste ve dÄ±ÅŸarÄ±da yapÄ±yoruz."

TakÄ±m ve arkadaÅŸlÄ±k ruhuyla maça hazÄ±rlandÄ±klarÄ±nÄ± kaydeden Bruma, "Taraftar bizim olmazsa olmazÄ±mÄ±z. Pazar günü onlarÄ±n vereceÄŸi destekle umarÄ±m kazanÄ±rÄ±z." diye konuÅŸtu.

Galatasaray formasÄ±yla ilk kez Fenerbahçe derbisi heyecanÄ± yaÅŸayacak Ahmet ÇalÄ±k ise "Bu maçÄ± kazanÄ±p taraftarÄ±mÄ±zÄ± mutlu etmek istiyoruz. Ä°nÅŸallah sahadan alnÄ±mÄ±zÄ±n akÄ±yla çÄ±kacaÄŸÄ±z. Derbiler her zaman farklÄ± oluyor. Önceden televizyondan izliyordum, ÅŸimdi bu anlara tanÄ±klÄ±k edeceÄŸim." ifadelerini kullandÄ±.