Ana Sayfa | SPOR 19/04/2017 18:47

Dev derbi Ã¶ncesi Galatasaray'da moral yemeÄŸi

galatasaraylÄ± oyuncular

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de FenerbahÃ§e ile oynayacaklarÄ± derbi Ã¶ncesinde Galatasaray yÃ¶netimi, teknik direktÃ¶r ve futbolcular yemek yedi

Galatasaray Kulübü BaÅŸkanÄ± Dursun Özbek,  sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mÄ±n teknik direktörü Igor Tudor ve futbolcular, Spor Toto  Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanacak derbi karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± öncesi moral yemeÄŸi  yedi.

Galatasaray Kulübünün internet sitesindeki bilgiye göre, baÅŸkan Dursun  Özbek'in de katÄ±lÄ±mÄ±yla Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik heyet,  futbolcular ve tüm çalÄ±ÅŸanlarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± bir yemek organize edildi. Yemek  sonrasÄ± futbolcular bir araya gelerek, galibiyet sözü verdi. 

Yemek sÄ±rasÄ±nda GSTV'ye açÄ±klamada bulunan Dursun Özbek, 23 Nisan  Pazar günü Fenerbahçe ile yapacaklarÄ± maçta oyunculara iyi ÅŸanslar dileyerek,  "Ä°yi skorla sahadan ayrÄ±lacaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yorum. Allah muvaffak etsin." dedi.

TakÄ±m kaptanÄ± Selçuk Ä°nan, Fenerbahçe ile yapacaklarÄ± karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n  zorlu geçeceÄŸini belirterek, "Tüm ülkenin beklediÄŸi bir maç. Ä°yi hazÄ±rlanÄ±p, iyi  çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ä°nÅŸallah taraftarÄ±mÄ±zÄ±n desteÄŸiyle maçÄ± kazanacaÄŸÄ±z." ifadelerini  kullandÄ±.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ±n kalecisi Fernando Muslera ise her zaman  birbirlerine destek veren bir grup olduklarÄ±nÄ± vurgulayarak, ÅŸu görüÅŸleri  aktardÄ±:

"Önemli bir maçÄ±mÄ±z var. Burada önemli, güzel bir organizasyonla bir  araya geldik. Derbilerin havasÄ± farklÄ± olur. Bu önemli derbide taraftarÄ±mÄ±za çok  ihtiyacÄ±mÄ±z var. Ä°lk dakikadan son ana kadar onlarÄ±n desteÄŸini hissetmek  istiyoruz. OnlarÄ±n desteÄŸiyle kendimizi daha iyi hissediyoruz."

Galatasaray'Ä±n tecrübeli oyuncusu Sabri SarÄ±oÄŸlu da Fenerbahçe  maçlarÄ±nÄ±n her zaman heyecanlÄ± ve rekabet dolu geçtiÄŸini belirterek, ÅŸunlarÄ±  söyledi:

"AmacÄ±mÄ±z taraftarÄ±mÄ±zÄ±n coÅŸkulu desteÄŸiyle maçÄ± kazanÄ±p ligi en üst  sÄ±ralarda tamamlamak. Zor maç olacak ama çok iyi çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Oynayan, oynamayan  hepimiz bir olarak maçÄ± kazanacaÄŸÄ±z. Kazanmaktan baÅŸka bir ÅŸey düÅŸünmüyoruz.  Böyle yemekler aile bütünlüÄŸünü perçinliyor. Zaten bunu tesiste ve dÄ±ÅŸarÄ±da  yapÄ±yoruz."

TakÄ±m ve arkadaÅŸlÄ±k ruhuyla maça hazÄ±rlandÄ±klarÄ±nÄ± kaydeden Bruma,  "Taraftar bizim olmazsa olmazÄ±mÄ±z. Pazar günü onlarÄ±n vereceÄŸi destekle umarÄ±m  kazanÄ±rÄ±z." diye konuÅŸtu.

Galatasaray formasÄ±yla ilk kez Fenerbahçe derbisi heyecanÄ± yaÅŸayacak  Ahmet ÇalÄ±k ise "Bu maçÄ± kazanÄ±p taraftarÄ±mÄ±zÄ± mutlu etmek istiyoruz. Ä°nÅŸallah  sahadan alnÄ±mÄ±zÄ±n akÄ±yla çÄ±kacaÄŸÄ±z. Derbiler her zaman farklÄ± oluyor. Önceden  televizyondan izliyordum, ÅŸimdi bu anlara tanÄ±klÄ±k edeceÄŸim." ifadelerini  kullandÄ±.

 

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