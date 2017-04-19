Ana Sayfa | SPOR 19/04/2017 18:54

Galatasaray'da derbi mesaisi hÄ±zla devam ediyor

galatasaray

Spor Toto SÃ¼per Lig'in 28. haftasÄ±nda FenerbahÃ§e'yi sahasÄ±nda aÄŸÄ±rlayacak olan Galatasaray'da maÃ§ hazÄ±rlÄ±klarÄ± devam ediyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasÄ±nda Fenerbahçe ile oynayacaÄŸÄ± maçÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na bugün yaptÄ±ÄŸÄ± antrenmanla devam etti.Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleÅŸtirilen idman, takÄ±m halinde yapÄ±lan Ä±sÄ±nma hareketleriyle baÅŸladÄ±. Daha sonra üçe üç topa sahip olma ve baskÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±ldÄ±. Ana bölümde ise 11'e 11 iki takÄ±m halinde taktik çalÄ±ÅŸmalarÄ±n üzerinde durulan bir çift kale maç gerçekleÅŸtirildi.

Galatasaray, Fenerbahçe karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na yarÄ±n akÅŸam saat 17.00'de yapacaÄŸÄ± antrenmanla devam edecek.

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