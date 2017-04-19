UEFA'dan Lyon ve BeÅŸiktaÅŸ'a ÅŸok ceza

UEFA, Fransa'da Lyon-BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±nda yaÅŸananlarÄ±n ardÄ±ndan iki takÄ±ma da ceza kesti

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lyon-BeÅŸiktaÅŸ maçÄ±nda taraftarlarÄ±n neden olduÄŸu olaylar nedeniyle disipline giden iki takÄ±ma da cezalar kesildi. UEFA, BeÅŸiktaÅŸ ve Lyon'a 2 yÄ±l ertelemeli 1 yÄ±l men cezasÄ± verdiÄŸini açÄ±kladÄ±.YapÄ±lan açÄ±klamada, 2 yÄ±l içinde benzer olaylarÄ±n yaÅŸanmasÄ± halinde Lyon ve BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n 1 yÄ±l men cezasÄ± alacaÄŸÄ± belirtildi. UEFA ayrÄ±ca BeÅŸiktaÅŸ ve Lyon kulüplerine 100.000'er euro para cezasÄ± kesti. BeÅŸiktaÅŸ yönetimi ise bu karara cuma günü itiraz edecek.