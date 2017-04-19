Ana Sayfa | SPOR 19/04/2017 21:06

UEFA'dan Lyon ve BeÅŸiktaÅŸ'a ÅŸok ceza

uefa

UEFA, Fransa'da Lyon-BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±nda yaÅŸananlarÄ±n ardÄ±ndan iki takÄ±ma da ceza kesti

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lyon-BeÅŸiktaÅŸ maçÄ±nda taraftarlarÄ±n neden olduÄŸu olaylar nedeniyle disipline giden iki takÄ±ma da cezalar kesildi. UEFA, BeÅŸiktaÅŸ ve Lyon'a 2 yÄ±l ertelemeli 1 yÄ±l men cezasÄ± verdiÄŸini açÄ±kladÄ±.YapÄ±lan açÄ±klamada, 2 yÄ±l içinde benzer olaylarÄ±n yaÅŸanmasÄ± halinde Lyon ve BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n 1 yÄ±l men cezasÄ± alacaÄŸÄ± belirtildi. UEFA ayrÄ±ca BeÅŸiktaÅŸ ve Lyon kulüplerine 100.000'er euro para cezasÄ± kesti. BeÅŸiktaÅŸ yönetimi ise bu karara cuma günü itiraz edecek.

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
ï»¿Lyon teknik direktÃ¶rÃ¼ Bruno Genesio

ï»¿Lyon teknik direktÃ¶rÃ¼ UmarÄ±m futbolun oynanacaÄŸÄ± maÃ§ olur dedi

ï»¿Lyon teknik direktÃ¶rÃ¼ Bruno Genesio, yarÄ±n Ä°stanbul'da oynanacak maÃ§la ilgili deÄŸerlendirmede bulundu

Maria Sharapova

Maria Sharapova kortlara geri dÃ¶nÃ¼yor

Kortlardan 15 ay geri kalan Ã¼nlÃ¼ tenisÃ§i Maria Sharapova cezasÄ±nÄ±n sona ermesi sonucu spora tekrar baÅŸlayacak

Jean-Michel Aulas

Olympique Lyon BaÅŸkanÄ± UEFA'nÄ±n verdiÄŸi cezaya ne dedi

Olympique Lyon KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Jean-Michel Aulas, UEFA'nÄ±n verdiÄŸi cezaya iliÅŸkin konuÅŸtu