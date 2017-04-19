Ana Sayfa | SPOR 19/04/2017 21:10

Barcelona Juventus maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri ilk 11'ler belli oldu

Barcelona Juventus

Nefesler tutuldu. Nou Campâ€™ta bu akÅŸam Barcelona ve Juventus takÄ±mlarÄ± karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. Barcelona Juventus maÃ§Ä± ne zaman, saat kaÃ§ta ve hangi kanalda baÅŸlayacak? AyrÄ±ntÄ±lar haberimizde

Nou Camp'ta oynanacak ve 19 Nisan ÇarÅŸamba günü saat 21:45'te baÅŸlayacak karÅŸÄ±laÅŸma Tivibu Spor 2'den canlÄ± yayÄ±nlanacak. 

11'LER BELLÄ° OLDU

Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Umtiti, Alba, Busquets, Rakitic, Iniesta, Messi, Neymar, Suarez.

Juventus: Buffon, Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Khedira, Pjanic, Cuadrado, Mandzukic, Dybala, Higuain.

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