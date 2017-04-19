UEFA'nÄ±n verdiÄŸi cezaya BeÅŸiktaÅŸ'tan itiraz

Lyon ile BeÅŸiktaÅŸ arasÄ±nda oynanan maÃ§ta yaÅŸananlarÄ±n ardÄ±ndan UEFA'dan gelen cezaya BeÅŸiktaÅŸ itiraz edecek

BeÅŸiktaÅŸ, Lyon'da oynanan ilk maçta çÄ±kan olaylardan dolayÄ± verilen cezaya itiraz edecek ve kararÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için tüm hukuk yollarÄ±nÄ± kullanacak.

Konu ile ilgili açÄ±klama yapan BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n Hukuk Ä°ÅŸlerinden Sorumlu Yöneticisi Åžafak YazÄ±cÄ±oÄŸlu, "Lyon'a ceza beklerken biz de ceza aldÄ±k. Tamamen haksÄ±z ve hukuksuz bir ceza. Cuma günü itirazÄ±mÄ±zÄ± yapacaÄŸÄ±z ve tüm hukuk yolllarÄ±na baÅŸvuracaÄŸÄ±z" dedi.

YazÄ±cÄ±oÄŸlu, "BeklediÄŸimiz bir karar deÄŸildi. YazÄ±lan sebepler bu cezanÄ±n gerekçesi olamaz. Biz UEFA'ya önceden baÅŸvurduk ve 'Bilet satÄ±ÅŸÄ± bizim isteÄŸimizle yapÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r. Sorumluluk bize ait deÄŸildir' dedik. Hatta UEFA gözlemcisi de '3 bin kiÅŸilik deplasman tribünü dÄ±ÅŸÄ±ndaki tüm tribünler Lyon tribünüdür ve onlarÄ±n sorumluluÄŸundadÄ±r' demiÅŸti.

OlayÄ±n karÅŸÄ± tarafÄ±n yani Lyon bölgesinde olduÄŸunu düÅŸünürsek bu kararÄ±n doÄŸru olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kamuoyunun takdirine bÄ±rakÄ±yorum. Panik yapmaya gerek yok. Birileri 'sahaya girin' diye anons yaptÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Maskeli adamlar vardÄ±. Bir tane güvenlik görevlisi görmedik biz.

Ä°nsanlar sahada piknik yapar gibiydi. Organize olarak geri tribüne döndüler. Ben bunun organize olduÄŸunu düÅŸünüyorum" diye konuÅŸtu.