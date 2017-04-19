Ana Sayfa | SPOR 19/04/2017 21:12

BeÅŸiktaÅŸ UEFA'nÄ±n 1 yÄ±l men cezasÄ±nÄ± itiraz edecek

beÅŸiktaÅŸ

UEFA, Fransa'da oynanan Lyon-BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±nÄ±n ardÄ±ndan iki takÄ±ma da ceza kesti. Siyah beyazlÄ± takÄ±m UEFA'nÄ±n kararÄ±na tepki gÃ¶sterdi

UEFA, Fransa'da oynanan Lyon-BeÅŸiktaÅŸ mücadelesinde yaÅŸanan saha olaylarÄ± nedeniyle iki takÄ±ma da 2 yÄ±l ertelemeli olmak üzere 1 yÄ±l men cezasÄ± verdi. BeÅŸiktaÅŸ yönetimi, olaylarÄ±n Lyon odaklÄ± olmasÄ±na raÄŸmen her iki takÄ±ma da aynÄ± ceza verilmesini 'skandal' olarak yorumladÄ±. Siyah-BeyazlÄ± heyet, cuma günü verilen bu skandal karara itiraz edeceÄŸini açÄ±kladÄ±.

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