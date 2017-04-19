Olympique Lyon BaÅŸkanÄ± UEFA'nÄ±n verdiÄŸi cezaya ne dedi

Olympique Lyon KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Jean-Michel Aulas, UEFA'nÄ±n verdiÄŸi cezaya iliÅŸkin konuÅŸtu

Lyon ekibinin yarÄ±n BeÅŸiktaÅŸ ile oynayacaÄŸÄ± maç öncesi gerçekleÅŸtirdiÄŸi idman sÄ±rasÄ±nda basÄ±n mensuplarÄ±na konuÅŸan Aulas, "Ä°ki takÄ±m için de doÄŸru bir karar olduÄŸunu düÅŸünüyorum. Ama BeÅŸiktaÅŸ için zor bir karar olmuÅŸ olabilir. Çünkü yarÄ±n maçlarÄ± var ve son dakika öÄŸrenilmiÅŸ bir haber" dedi.

YarÄ±n oynanacak maçÄ± da deÄŸerlendiren Aulas, "Çok önemli bir maça çÄ±kacaÄŸÄ±z. Bence iki takÄ±mÄ±n da ÅŸanslarÄ± eÅŸit. YarÄ±n galip gelip yarÄ± finale çÄ±kmak istiyoruz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.