Arda gÃ¶zden dÃ¼ÅŸtÃ¼ Barcelona o teklifi kabul etti

Barcelona, takÄ±mÄ±nda top koÅŸturan Arda Turan'Ä± satma kararÄ± aldÄ±. Arsenal'Ä±n verdiÄŸi 30 milyon Euro'luk teklifi kabul etti

La Liga ekiplerinden Barcelona'da top koÅŸturan Arda Turan için Sport gazetesi tarafÄ±ndan bir iddia ortaya atÄ±ldÄ±. Habere göre Katalan kulübü, Arsenal'Ä±n milli futbolcu için yaptÄ±ÄŸÄ± 30 milyon Euro'luk teklifi kabul etti.Gelecek sezon için orta sahaya ve savunma hattÄ±na özellikle de kenarlara takviye yapmayÄ± planlayan Katalanlar'da 30 yaÅŸÄ±ndaki Arda, gözden çÄ±karÄ±ldÄ±. Bu sezon takÄ±mÄ±yla 29 maça çÄ±kan milli futbolcu 13 gol atarken 7 de asist yaptÄ±. (Futboo)