Maria Sharapova kortlara geri dÃ¶nÃ¼yor

Kortlardan 15 ay geri kalan Ã¼nlÃ¼ tenisÃ§i Maria Sharapova cezasÄ±nÄ±n sona ermesi sonucu spora tekrar baÅŸlayacak

Ünlü tenisçi Maria Sharapova, 2 sezon önce ilk grand slam turnuvasÄ± Avustralya AçÄ±k'Ä±n devam ettiÄŸi 26 Ocak 2015'te alÄ±nan doping numunesinde yasaklÄ± meldonyum maddesine rastlanmasÄ± sonucu kortlardan 15 ay uzak kalmÄ±ÅŸtÄ±.Ä°nstagram hesabÄ±ndan takipçilerine, ''Sadece bir kaç gün daha!'' yazarak antreman videosu atan rus teniÅŸçi, takipçilerini sevindirdi. Maria Sharapova'nÄ±n 26 Nisan'da cezasÄ± sona eriyor.

NEDEN CEZA ALMIÅžTI

Avusturya AçÄ±k'ta doping numunesinde vücudunda yasaklÄ± madde bulunan ünlü tenisçi, söz konusu ilacÄ± 10 yÄ±ldÄ±r kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yasaklÄ± maddeler listesine alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmediÄŸini söylemiÅŸti. UluslararasÄ± Tenis Federasyonu tarafÄ±ndan spordan 2 sezon önce 8 Haziran 2015'te 2 yÄ±l men cezasÄ± alan 30 yaÅŸÄ±ndaki Rus tenisçi, meldonyumu bilinçli kullanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek söz konusu cezanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± veya sürenin azaltÄ±lmasÄ± için CAS'a baÅŸvurmuÅŸtu. CAS cezayÄ± 2 yÄ±ldan 15 aya indirmiÅŸti.