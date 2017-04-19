Ana Sayfa | SPOR 19/04/2017 22:18

ï»¿Lyon teknik direktÃ¶rÃ¼ UmarÄ±m futbolun oynanacaÄŸÄ± maÃ§ olur dedi

ï»¿Lyon teknik direktÃ¶rÃ¼ Bruno Genesio

ï»¿Lyon teknik direktÃ¶rÃ¼ Bruno Genesio, yarÄ±n Ä°stanbul'da oynanacak maÃ§la ilgili deÄŸerlendirmede bulundu

Lyon teknik direktörü Bruno Genesio, yarÄ±n oynanacak BeÅŸiktaÅŸ maçÄ± öncesinde düzenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸtu. "Ben takÄ±mÄ±n hazÄ±rlanmasÄ±ndan ve çalÄ±ÅŸtÄ±rmaktan sorumluyum. Allah'tan vahim bir sonuç olmadÄ± yaÅŸanan ÅŸiddet olaylarÄ±nda. Önemli olan futbol konuÅŸmaktÄ±r. YaÅŸadÄ±klarÄ±mÄ±z bize önemli ÅŸeyler öÄŸretiyor, zorluklarÄ± aÅŸarak nasÄ±l galip geleceÄŸimizi öÄŸretiyor."

"YALNIZCA FUTBOLUN OYNANACAÄžI MAÇ OLMALI"

"Bizim için çok zor ve büyük bir takÄ±ma karÅŸÄ± oynayacaÄŸÄ±z yarÄ±n. Zor ve büyük takÄ±mlara karÅŸÄ± oynamak da her zaman büyük konsantrasyon gerektiriyor. YarÄ±nki maç yalnÄ±zca futbolun oynanacaÄŸÄ± maç olmalÄ±. AlacaÄŸÄ±mÄ±z sonuçtan ziyade iki takÄ±m için de anlayÄ±ÅŸ içinde geçmesi gerekiyor." "Bizim için gol atmak her zaman önemli ama 0-0 da bizi tur atlatÄ±yor. yarÄ±n biz kendi oyunumuzu ve tarzÄ±mÄ±zÄ± oynayacaÄŸÄ±z daha sonra da tur atlamak istiyoruz."

 

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