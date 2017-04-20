Ana Sayfa | SPOR 20/04/2017 08:52

BeÅŸiktaÅŸ Olympique Lyon maÃ§Ä± saat kaÃ§ta ve hangi kanalda oynanacak

BeÅŸiktaÅŸ Olympique Lyon

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akÅŸam BeÅŸiktaÅŸ, rakibi Lyon'u sahasÄ±nda konuk edecek

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanÅŸ maçÄ±nda 20 Nisan PerÅŸembe günü Fransa temsilcisi Olympique Lyon'u konuk edecek BeÅŸiktaÅŸ, 1 günlük iznin ardÄ±ndan hazÄ±rlÄ±klarÄ±na tekrar baÅŸladÄ±.

BeÅŸiktaÅŸ Lyon maçÄ± canlÄ± yayÄ±n bilgileri?

oynanacak. Mücadele 22.05'te TRT 1 kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak. SÄ±rbistan Futbol Federasyonu'ndan Milorad Mazic'in yöneteceÄŸi karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ±, Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic üstlenecek. 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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