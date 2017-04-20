BeÅŸiktaÅŸ Olympique Lyon maÃ§Ä± saat kaÃ§ta ve hangi kanalda oynanacak

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akÅŸam BeÅŸiktaÅŸ, rakibi Lyon'u sahasÄ±nda konuk edecek
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanÅŸ maçÄ±nda 20 Nisan PerÅŸembe günü Fransa temsilcisi Olympique Lyon'u konuk edecek BeÅŸiktaÅŸ, 1 günlük iznin ardÄ±ndan hazÄ±rlÄ±klarÄ±na tekrar baÅŸladÄ±.
BeÅŸiktaÅŸ Lyon maçÄ± canlÄ± yayÄ±n bilgileri?
oynanacak. Mücadele 22.05'te TRT 1 kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak. SÄ±rbistan Futbol Federasyonu'ndan Milorad Mazic'in yöneteceÄŸi karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ±, Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic üstlenecek.